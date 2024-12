Che Tempo Che Fa, le pagelle: Morandi e suoi 80 anni scatenati (9), Littizzetto e le risate fuori luogo (4) Interviste, ospiti, spettacolo e approfondimento: cosa è successo nella puntata di domenica 15 dicembre dello show di Nove guidato da Fabio Fazio

Un’altra domenica tra intrattenimento e approfondimento nel salotto di Che Tempo Che Fa. Fabio Fazio ha accolto molti ospiti nella lunga serata di domenica 15 dicembre, la più autorevole e attesa dei quali è stata sicuramente la ex Cancelliera tedesca Angela Merkel con cui il conduttore ha lungamente parlato dell’attuale situazione internazionale. Ma c’è stato spazio, come di consueto anche per l’intrattenimento, con l’inedita coppia comica composta da Lillo e Christian De Sica, protagonisti del film Cortina Express in uscita nei cinema il 23 dicembre, ma anche con il grande Gianni Morandi, l’eterno ragazzo della musica italiana che ha appena spento 80 candeline. Altro grande ospite musicale è stato Mahmood, prossimo a ripartire con il suo tour dei record, raggiunto poi da Ornella Vanoni con cui ha inciso un duetto.

A commentare le notizie della settimana, il direttore de La Stampa Massimo Giannini, mentre nella seconda parte della trasmissione, l’affollatissimo Tavolo ha visto protagonisti, tra gli altri Anastasia Kuzmina, portata in studio da Francesco Paolantoni con cui ha condiviso l’avventura conclusa proprio ieri sera, a Ballando con le Stelle. E ancora: Ale e Franz, Gigi Marzullo, Cristiano Malgioglio, Mr Rain, Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli e Simona Ventura. Immancabile, ovviamente, il consueto intervento satirico di Luciana Littizzetto, mentre ad accogliere gli ospiti c’è, come sempre, Filippa Lagerback.

Scopriamo le cose migliori e quelle più discutibili della serata, con le pagelle della puntata di domenica 15 dicembre di Che Tempo Che Fa.

Che Tempo Che Fa, pagelle domenica 15 dicembre

In queste nostre pagelle, ovviamente non mettiamo voti ai momenti di approfondimento, ma ci teniamo solo sui passaggi di intrattenimento della trasmissione.

Gli incredibili 80 anni di Gianni Morandi, voto: 9

Grande festa per gli 80 anni di Gianni Morandi che si presenta in studio cantando una canzone nuova di zecca, "L’attrazione", scritta da Lorenzo Jovanotti. Il popolarissimo cantante viene presentato da Fabio Fazio come "L’uomo più amato d’Italia",e lui esordisce subito con una battuta sul compleanno importanti: "Adesso che li ho superati questi 80 anni, è tutto in discesa". Sulla collaborazione con Jovanotti dice poi: "Ha scritto due tre canzoni per me e mi ha fatto ringiovanire di 20 anni, ora me ne sento 60!". Durante la conversazione con Fabio Fazio dà anche prova di umiltà, dicendo che molto del suo successo è dovuto alla "fortuna di essere in quel posto nel momento giusto, per me ce n’erano tanti più bravi di me, sono le occasioni che mi sono capitate che hanno fatto tutto, sono stato molto guidato ho lavorato con persone come Ennio Morricone, Luis Bacalov, ben due premi Oscar, pensa". Dice poi di non essere per niente nostalgico "perché mi piace pensare che devono ancora succedere tante cose". Però è inevitabile che il conduttore lo porti un po’ sul viale dei ricordi con video d’epoca in cui Morandi canta i suoi successi ma anche con alcuni spezzoni di un’intervista tv degli anni’60 alle cui domande dà, oggi, le stesse risposte che diede all’epoca. "E questo è il motivo per cui ti amano tutti", sottolinea il conduttore. Dopo alcuni auguri eccellenti, come quelli del cardinale Zuppi, di Jovanotti e di Lorenzo De Silvestri, capitano del suo Bologna, si chiude con il cantante di Monghidoro che fa un mashup dei sui brani più amati al centro studio in versione chitarra e voce, dopo aver detto che gli piacerebbe fare anche quest’anno la Maratona di New York. Inarrestabile.

Christian De Sica e Lillo tra aneddoti e risate, voto: 8

In arrivo nelle sale cinematografiche italiane una coppia inedita e tutta da ridere, loro sono Christian De Sica e Lillo, per la prima volta protagonisti di un film insieme, Cortina Express. Per presentarlo arrivano nello studio di Che Tempo Che Fa, divertendo lo studio con battute e aneddoti come quello in cui De Sica racconta il suo esordio in palcoscenico, in occasione di una serata a Montecarlo:"Io già me la facevo sotto, ma poi la situazione! C’era Josephine Baker che mi ha dato un bicchiere d’acqua per farmi coraggio prima di entrare. Tra il pubblico a un tavolo c’erano mia madre e mio padre con Grace Kelly e il principe Ranieri, a un altro tavolo c’era Gene Kelly, a un altro Nereyev. Quindi immaginate come stavo io". Poi racconta che, al funerale del padre Roberto Rossellini, preso da un moto d’invidia si è avvicinato al figlio chiedendogli: "Ma quando muoio io me la fanno pure a me una festa così?".

Lillo invece racconta dell’"incoraggiamento" della madre: "Ti devi vergognare! questo mi ha detto mia madre la prima volta che le ho detto che avrei fatto uno spettacolo da protagonista: ‘ma ti rendi conto, persone che pagano il biglietto, escono di casa, cercano parcheggio per te". Ecco questa è mia madre. E’ sempre stata il contrario di quelle madri orgogliose dei figli, tutto il contrario. Ora che ha 83 anni viene a vedere i miei spettacoli ma perché si diverte, mica perché li fa il figlio. Adesso viene a vedermi, ma è sempre stupita, c’è sempre qualcosa che non le torna". Infine, De Sica riprende una frase del padre per fare una riflessione sul mestiere dell’attore: "Per fare l’attore bisogna rimanere bambini perché altrimenti avremmo fatto i giornalisti, gli avvocati. Dobbiamo sempre mantenere lo stupore della gioventù, come se ogni cosa fosse la prima vota. Noi stiamo qui a giocare e a dirci ho fatto meglio io di te, è un gioco da bambini e pure un po’ scemi."

Le risate del pubblico e le battute di Luciana Littizzetto sulla prevenzione, voto: 4.

Luciana Littizzetto ha una bella idea, invita un andrologo per spiegare bene come, non solo le donne, ma anche gli uomini dovrebbero fare regolarmente l’autopalpazione e dimostra come, usando kiwi e pomodorini pachino. Il medico spiega molto bene quello a cui si dovrebbe fare attenzione, ma nel frattempo la comica (e anche Fazio) non resistono alla tentazione di fare battute, e mentre il povero professore cerca di andare avanti nella spiegazione, è accompagnato dalle risate del pubblico. Una cosa brutta da vedere, che sminuisce invece un momento che può essere molto utile, proprio perché la prevenzione maschile è una cosa quasi sconosciuta in Italia.

