Champions League, il Napoli ospita il Real Madrid, Inter-Benfica, Milan a Dortmund e Lazio a Glasgow: dove vedere tutte le partite La seconda giornata della fase a gironi della massima competizione europea non fa sconti alle italiane, tutte impegnate in big match già decisivi

Il grande calcio europeo è tornato e la Champions League 2023/24 prosegue con la seconda giornata della fase a gironi in programma da martedì 3 a mercoledì 4 settembre. Un secondo turno che non fa sconti alle italiane, tutte impegnate in big match che potrebbero risultare già decisivi per la qualificazione agli ottavi. Stasera il Napoli affronta i "Galácticos" del Real Madrid e dell’ex Carlo Ancelotti, in una sfida stellare al Diego Armando Maradona contro i maestri della competizione. A San Siro l’Inter ospita il Benfica, avversario dei quarti della passata edizione. Mercoledì toccherà invece a Milan e Lazio, impegnate in trasferta rispettivamente a Dortmund contro il Borussia e a Glasgow contro il Celtic. Scopriamo come seguire le italiane e dove vedere tutte le partite in programma.

Champions League 2023/24: dove vederla

La Champions League 2023/23 è visibile su Sky e su Mediaset Infinity. Su Prime Video è sempre disponibile in esclusiva una gara del mercoledì (in questo caso Borussia-Milan), mentre Canale 5 garantirà la messa in chiaro di Inter-Benfica. Tutti i match della massima competizione europea saranno visibili anche sulle piattaforme streaming Sky Go e Now Tv.

Guarda tutte le partite della Champions League 2023/24 su Sky e Now Tv, Mediaset Infinity e Prime Video.

La seconda giornata: come seguire i big match delle italiane

Dopo la vittoria all’esordio in Portogallo contro il Braga il gioco si fa duro per il Napoli di Garcia che, dopo aver ritrovato il passo in campionato con due poker consecutivi, si trova a dover ospitare il Real Madrid. I "Blancos" di Ancelotti sono in testa alla Liga e sono i veri e propri maestri della Champions. A caccia della prima vittoria nel girone l’Inter, che ospita il Benfica in un rematch dei quarti di finale della scorsa edizione.

Mercoledì scendono in campo Milan e Lazio. Inseriti in un girone di ferro, i rossoneri di Pioli volano in Germania per affrontare il Borussia Dortmund, mentre la Lazio di Sarri – dopo il buon pareggio all’esordio con l’Atlético Madrid – cercherà il colpaccio nel sempre caldo e temibile Celtic Park di Glasgow, contro il Celtic di Brendan Rodgers.

Ecco dove vedere la seconda giornata di Champions League:

Martedì 3 ottobre 2023

21:00 Napoli – Real Madrid | Sky, Mediaset Infinity+

21:00 Inter – Benfica | Sky, Mediaset Infinity+ e in chiaro su Canale 5

Mercoledì 4 ottobre 2023

21:00 Borussia Dortmund – Milan | esclusiva Amazon Prime Video

21:00 Celtic – Lazio | Sky, Mediaset Infinity+

