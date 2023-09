Champions League, si parte: dove vedere la prima giornata dei gironi in tv e streaming Inizia finalmente la massima competizione europea: Lazio, Milan, Napoli e Inter in campo, le dirette dei big match Bayern-Manchester Utd e PSG-Borussia

La stagione calcistica è iniziata e si ritorna finalmente a respirare anche profumo d’Europa. La Champions League 2023/24 ha finalmente inizio: martedì 19 e mercoledì 20 settembre si scende in campo per la prima giornata dei gironi, che segnerà il debutto per Lazio, Milan, Napoli e Inter e per tutte le big del calcio europeo a caccia dello scettro del Manchester City e della coppa più ambita, quella dalle grandi orecchie. Come seguire questa edizione della Champions League? Scopriamo dove vedere tutte le partite in diretta tv e streaming.

Champions League 2023/24: dove vederla

A partire dalla fase a gironi la Champions League 2023/24 sarà trasmessa da Sky e Mediaset infinity. Su Prime Video sarà disponibile in esclusiva la migliore gara del mercoledì, mentre Canale 5 garantirà la messa in chiaro di una partita ogni martedì. Tutti i match della massima competizione europea saranno visibili anche sulle piattaforme streaming Sky Go e Now Tv.

Guarda tutte le partite della Champions League 2023/24 su Sky e Now Tv, Mediaset Infinity e Prime Video.

La prima giornata: come seguire le italiane e i primi big match

Sarà il Milan di Stefano Pioli a inaugurare la Champions League 2023/24: martedì 19 settembre a San Siro, alle ore 18:45, i rossoneri ospitano il Newcastle dell’ex Tonali e cercano di rialzare la testa dopo il sonoro ko rimediato nel derby della Madonnina sabato scorso in campionato. Martedì è anche tempo di big match, con il PSG che ospita il Borussia Dortmund nell’altro match del girone di ferro del Diavolo. In serata toccherà alla Lazio, che all’Olimpico da il suo ritorno in Champions dopo tre anni e debutta contro il sempre insidioso e arcigno Atlético Madrid dell’ex Diego Simeone (diretta anche in chiaro su Canale 5).

Mercoledì 20 settembre tocca le italiane in trasferta: calcio d’inizio alle 21:00 per Braga–Napoli e Real Sociedad–Inter (match in esclusiva su Prime). I Campioni d’Italia volano in Portogallo a caccia di un esordio incoraggiante, mentre i vice-campioni d’Europa arrivano all’appuntamento del girone A galvanizzati dal trionfo nel derby. Attesissima super-sfida quella tra Bayern Monaco e Manchester United.

Scopriamo dunque dove vedere la prima giornata di Champions e le italiane in campo:

Martedì 19 settembre 2023

18:45 Milan – Newcastle | Sky, Mediaset Infinity e in chiaro su Canale 5

21:00 Lazio – Atlético Madrid | Sky, Mediaset infinity+

21:00 PSG – Borussia Dortmund | Sky, Mediaset Infinity+

Mercoledì 20 settembre 2023

21:00 Braga – Napoli | Sky, Mediaset Infinity+

21:00 Real Sociedad – Inter | in esclusiva su Amazon Prime Video

21:00 Bayern Monaco – Manchester Utd | Sky, Mediaset Infinity+

