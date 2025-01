C'è Posta per te: Stefano De Martino fa felice nonna Anna, Maria De Filippi sbotta con Claudio Il conduttore di Affari Tuoi fa impazzire di gioia una fan, Gaetano cerca (e trova) l'amore di 60 anni fa: tutte le storie della puntata di sabato 18 gennaio

Storie, emozioni e grandi ospiti hanno caratterizzato anche la seconda puntata del 2025 di C’é posta per te, andata in onda in prima serata su Canale 5 sabato 18 gennaio. A tenere alta l’attenzione del pubblico del people show di Maria De Filippi sono state vicende forti, commoventi e controverse, ma non è mancato nemmeno lo spazio per la leggerezza. Scopriamo cosa è successo.

C’è posta per te, puntata sabato 18 gennaio 2025: cosa è successo

La seconda puntata stagionale di C’è posta per te inizia subito con l’ospite più atteso. Stefano De Martino, acclamatissimo al suo ingresso in studio è la sorpresa che i due giovanissimi fratelli Giovanni e Andrea vogliono fare a mamma Concetta e a nonna Anna che, nonostante le durissime prove che hanno dovuto affrontare nella vita hanno tenuto unita la famiglia e li hanno protetti regalando loro anche serenità. Entrambe sono fan del conduttore di Affari Tuoi, ma la più entusiasta è senza dubbio nonna Anna che, quando Stefano De Martino si siede accanto a lei esclama senza timidezze: "Quanto sei bello mado’!"

Si cambia poi tono con la storia di Lucia, che scrive alla trasmissione perché vuole riavvicinarsi al figlio Claudio. Andato a vivere a Roma dalla Sicilia a 19 anni, Claudio si è progressivamente allontanato da quando ha sposato Samantha e, dopo una lite tra la madre e la moglie Samanta, 7 anni fa, ha tagliato tutti i ponti con Lucia. La madre racconta che il figlio non si è presentato nemmeno quando era ricoverata per un grave problema di salute in ospedale. Il figlio dice che, prima di riappacificarsi con la madre, Lucia deve farlo con Samanta. A questo punto Maria De Filippi sbotta con lui, dicendogli che il figlio è lui, non Samanta e che se per lui è importante il riavvicinamento tra moglie e madre deve darsi da fare in questo senso. Quando chiede se, in questi sette anni la madre gli è mancata, a dire "Sì" è Samanta, e la conduttrice non si tiene più: "ma lo vedi che chiedo una cosa a te e parla Samantha al posto tuo? Bisogna avere il coraggio nella vita eh! Tu stai lì in perenne attesa che accada qualcosa, l’apparizione della Madonna…" Alla fine Claudio apre la busta.

Subito dopo arriva la prima storia dell’anno con protagonisti anziani che cercano i loro amori di un tempo. A chiedere l’aiuto di Maria De Filippi è Gaetano che cerca una Giovanna, a cui ha strappato bacetti rubati alla festa degli sbandieratori ad Ascoli Piceno 60 anni fa e, alla fine, dopo vari tentativi e un nutrito gruppo di signore Giovanna arrivate in studio, la trova! La simpatia di Gaetano e delle signore rendono questa la storia più divertente della serata.

Si continua poi con la storia di una mamma che lascia il marito e un matrimonio infelice quando deve occuparsi della fine dei genitori anziani malati, prima la madre e poi il padre. Solo che, da quando se ne va di casa 3 anni fa, non sente più le figlie. Le due sono adulte quando accade, hanno 20 e 25 anni, ma ancora oggi soffrono del fatto che, a quanto dicono, si sono sentite abbandonate dalla madre e quindi non aprono la busta.

Ultima storia della seconda puntata di C’è posta per Te 2025 è quella che vede il coinvolgimento di Matteo Berrettini, che è la sorpresa che Andrea vuole fare al suo papà Massimo, che da quando è morta la sua amatissima moglie non riesce più a riprendersi. Il ragazzo vuole far sentire al padre tutta la sua vicinanza e vuole dirgli che per lui ci sarà sempre e che ha bisogno di lui. Per spronarlo a uscire, gli chiede di dargli lezioni di tennis, sport di cui Massimo è appassionato e, a quel punto, entra in studio Berrettini che regala all’uomo la sua racchetta e lo invita a cercare di "ripartire. Piano piano, un passo alla volta, e insieme alla tua famiglia"

