Caterina Balivo, “c’è tensione in Rai” con Milo Infante: budget (e risultati) fanno discutere Stando a quanto rivelato su Oggi dal giornalista Alberto Dandolo, la concorrenza interna tra i due concorrenti starebbe creando notevoli grattacapi per i vertici dell’Azienda Pubblica.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Nuove voci di tensioni all’interno della Rai. A parlarne è stato il giornalista Alberto Dandolo, nella sua nota rubrica di gossip pubblicata sul settimanale Oggi. Stando alle sue parole, la concorrenza interna tra Caterina Balivo e Milo Infante starebbe creando non pochi problemi nei dei corridoi di Viale Mazzini. I due conduttori vanno infatti in onda nella stessa fascia oraria su Rai 1 e Rai 2, con i rispettivi programmi "La volta buona" e "Ore 14". Ma gli ascolti dello show della Balivo sono più bassi delle attese, nonostante il suo budget sia di gran lunga superiore a quello del collega. E questa situazione sarebbe alla base di possibili tensioni tra i due. Vediamo i dettagli.

Tensioni tra Caterina Balivo e Milo Infante

Pessime notizie in casa Rai. Due dei conduttori di punta dell’Azienda Pubblica sarebbero al momento ai ferri corti. A darne notizia, nell’ultimo numero del settimanale Oggi, è stato il giornalista Alberto Dandolo, che ha svelato in dettaglio ciò che starebbe accadendo all’interno dei corridoi di Viale Mazzini. Nella sua nota rubrica di gossip, Dandolo ha parlato di tensioni crescenti tra due nomi importantissimi del palinsesto Rai.

Si tratterebbe di Caterina Balivo e Milo Infante, conduttori rispettivamente dei programmi "La volta buona" e "Ore 14", che vanno in onda alla stessa ora su Rai 1 e Rai 2. "In questo inizio di stagione tv c’è molta tensione in Rai per via della concorrenza interna", ha rivelato nella sua rubrica Alberto Dandolo. E la situazione è anche esacerbata dal fatto che "ai bassi ascolti de ‘La volta buona’ fa eco il crescente pubblico che si sintonizza per seguire ‘Ore 14’". Insomma, pare che la Balivo si stia facendo "soffiare" una bella fetta di pubblico dal collega Infante, e per questo l’aria che tira in Azienda non è certo delle migliori.

Oltre a ciò, ci sarebbe anche un altro motivo alla base delle tensioni tra i due conduttori Rai. "A destare sconcerto", ha infatti spiegato Dandolo, è "anche il budget ridotto concesso ad Infante a fronte di quello molto sostanzioso accordato alla Balivo". Una differenza di trattamento che non si riflette nei risultati ottenuti dai due programmi. E che sta causando non pochi problemi al presentatore di "Ore 14". Come confermato dal portale DavideMaggio.it, infatti, Milo Infante "ha chiesto una riduzione oraria del programma per via della mancanza di collaboratori e di risorse economiche". Chissà a questo punto cosa decideranno di fare i vertici Rai, per provare a risolvere questo bel grattacapo interno.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche