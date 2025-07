Carolina Crescentini ha un amante famoso (e imprevisto): chi è Scpriamo tutti i segreti sulla Una commedia girata tra Torino, Roma e Milano, con cameo speciali come Paola Iezzi e una colonna sonora firmata da Marco Marrone.

In Ti amo troppo per dirtelo Pietro (Francesco Scianna) è un avvocato divorzista, e Francesca (Jasmine Trinca), ricercatrice universitaria, sono pronti a sposarsi quando nella loro vita entra Stella (Carolina Crescentini), giovane attrice in città per girare un film. Quello che nasce come una simpatica conoscenza diventa un’intensa relazione clandestina, e Pietro conduce una doppia vita tra bugie ai suoceri, amici e il suo studio. Lo scontro tra lui e le due donne è inevitabile, portando alla resa dei conti: Francesca e Stella si uniscono in un confronto che coinvolge anche lo studio legale e rischia di far crollare la carriera di Pietro.

Ti amo troppo per dirtelo va in onda stasera stessa, su La 5, alle 23:40.

