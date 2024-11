Carlo Conti e il Festival di Sanremo 2025: “Non dormo la notte”, l'annuncio sui Big. Cosa cambia Il conduttore e direttore artistico della kermesse ha annunciato che svelerà i nomi degli artisti in gara (che saranno più di 24) il prossimo 1° dicembre al Tg1

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Carlo Conti è pronto per Sanremo 2025, o quasi. Ospite alla Milano Music Week, il conduttore e direttore artistico del Festival ha infatti parlato degli ultimi (difficili) preparativi in vista della kermesse che si terrà dall’11 al 15 febbraio 2025. Conti non ha negato di essere ancora in preda all’indecisione, ma ha anche promesso che annuncerà i nomi dei Big in gara – che saranno più di 24 – il prossimo 1° dicembre al Tg1 delle 13:30. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli

Carlo Conti e il ritorno a Sanremo

Dopo il quinquennio della "rinascita", Carlo Conti è chiamato a raccogliere la pesante eredità di Amadeus al timone del Festival di Sanremo, che condusse già nel 2015 e nel 2016: "La prima a farmi la domanda fatidica ‘chi te l’ha fatto fare?’ è stata mia moglie e quando hanno annunciato il mio ritorno a Sanremo hanno fatto vedere le immagini di dieci anni fa, lei mi ha detto ‘com’eri magro!’. Torno con la stessa freschezza ed energia sul palco" ha esordito, scherzando, il conduttore toscano, che ha poi parlato della scelta degli artisti in gara.

La scelta dei Big in gara e Sanremo Giovani

"La selezione dei Big di Sanremo non mi fa dormire la notte" ha raccontato Conti: "Di solito metto la testa sul cuscino alle 11 e mi sveglio alle 7 senza sveglia. In questo periodo, invece, sento i ritornelli in testa che ho messo da parte e mi viene il dubbio (…) la scelta delle canzoni è difficilissima, perché se la musica al centro del palco non è buona il Festival non va bene". Il direttore artistico di Sanremo 2025 ha inoltre aggiunto che, malgrado quanto stabilito dal nuovo regolamento (che aveva ridotto il numero di partecipanti alla kermesse), i Big saranno più di 24. "Avevamo previsto 24 canzoni e le aumenteremo, ma non so ancora di quante ne aumenterò" ha spiegato Conti, che ha poi rivelato la data dell’annuncio dei cantanti in gara: "I nomi li darò domenica 1° dicembre al Tg1 delle 13:30, poi da Roma correrò allo Zecchino D’Oro, a Bologna, per condurlo".

Il conduttore toscano ha inoltre annunciato che i Big saranno presenti alla finale di Sanremo Giovani per svelare il titolo del proprio brano. La serata, in programma il prossimo 18 dicembre su Rai 1, sarà condotta da Alessandro Cattelan, confermato anche come conduttore del DopoFestival e come co-conduttore al fianco di Conti nella sera della finalissima di Sanremo 2025. "Si scoprirà via via il percorso del circuito Giovani, cosa accadrà e chi saranno i 4 che arriveranno in fondo" ha anticipato Carlo Conti alla Milano Music Week parlando delle Nuove Proposte.

