C'è posta per te: Mahmood fregato dall'emozione, Vincenzo cerca la 'sua' Giorgia Meloni Storie commoventi, grandi ospiti e sorprese: cosa è successo nella puntata del people show di Maria De Filippi

Nuovo sabato sera con le storie e le emozioni di C’è posta per te. Il people show guidato da Maria De Filippi ha accolto anche questa settimana due ospiti, Mahmood e Paulo Dybala, protagonisti dei due momenti più commoventi della serata, che è poi proseguita tra litigi famigliari e la ricerca di un amore di altri tempi. Scopriamo cosa è successo nella puntata di C’è posta per te di sabato 22 febbraio 2025.

C’è posta per te (sabato 22 febbraio) cosa è successo

Ad aprire la serata è stata la commovente storia di Francesco che ha voluto regalare alla compagna Claudia una bella sorpresa, facendo arrivare per lei in studio (un emozionatissimo) Mahmood. Francesco e Claudia stanno insieme da 9 anni. Una sera lui si accorge che la compagna ha un nodulo sotto pelle e la convince a fare un controllo. Purtroppo l’esito è il peggiore, e la donna deve prima operarsi e poi sottoporsi a chemio e radioterapia. Alla fine ne esce, ora sta bene, ma Francesco vuole rassicurarla e ribadirle il suo amore e svelarle che in quel momento difficile, chi gli ha dato più forza è stata proprio Claudia.

La ragazza è una fan di Mahmood e il cantante, dopo aver seguito tutta la storia nascosto dietro le quinte, entra ma è visibilmente emozionato. Abbraccia Claudia, le si siede accanto ma, dice: "Sono emozionatissimo, non riesco a parlare, mi sembro scemo". Un’emozione che esce fuori anche nel momento in cui il cantante tira fuori una sua catenina che vuole donare alla ragazza perché a lui ha sempre portato fortuna. Mahmood tira fuori la collanina e cerca di infilarla a Claudia dalla testa, ma ci vuole Maria De Filippi per fargli capire che "Forse è meglio se la apri". Il cantante si rende conto della sua goffaggine e ride imbarazzato, ma subito dopo abbraccia Claudia e le ripete quanto la ammira. E un’emozione così evidente non fa che sottolineare la sincerità delle sue parole.

Altro regalo, altra storia commovente è quella in cui interviene Paulo Dybala, chiamato da una zia, Erika, per fare un regalo al nipote Raffaele, che ha perso la mamma da poco. I due hanno una differenza di età che permette a Erika di dire che, finora, ha considerato Raffaele più un fratello che un nipote, e si vuole scusare perché le sembra di non riuscire a dare abbastanza conforto al ragazzo. Il calciatore idolo del giovane, entra, lo abbraccia e lo incita ad aggrapparsi alla zia che gli vuole tanto bene nei momenti di difficoltà.

Oltre a queste due storie commoventi, la puntata di C’è posta per te ha visto anche due storie di conflitti famigliari. Una, quella di Concetta, andata a vivere con il fidanzato a 17 anni e da 5 anni in rotta con la famiglia, conclusasi con l’apertura della busta. L’altra invece, quella che ha visto Nancy andare in trasmissione per cercare un riavvicinamento con la figlia Rosa, adulta e madre a sua volta, non è andata bene e la busta è rimasta chiusa. La donna non perdona la madre di essersi rifatta una vita dopo essere rimasta vedova del padre e la accusa anche di non averla sostenuta nel momento in cui affrontava il lutto della perdita. Rosa è completamente chiusa a ogni spiraglio, parla addirittura di vestiti neri e di chiacchiere di paese e di madre che si è data alla pazza gioia dopo che il marito era morto. Finisce con la busta chiusa e la madre in lacrime.

Infine, i telespettatori di Canale 5 hanno potuto seguire la storia di Vincenzo un anziano signore alla ricerca di Maria, il suo primo amore. Lui aveva 18 anni, lei 12 quando si frequentavano, poi lui è partito per il militare e al ritorno non l’ha trovata più, ma l’ha cercata tanto. Si ricorda che "somigliava a Giorgia Meloni, però più bella", quindi ogni volta che vede la premier in tv la pensa. La ricerca di chi sia la sua Maria (così si chiamava la fidanzatina) coinvolge ben 7 signore, nessuna delle quali sembra aver mai conosciuto Vincenzo finché, il particolare dei nomi di due cugini non risveglia la memoria di una signora e i due si possono riabbracciare.

