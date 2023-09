Max Cavallari ricorda Bruno Arena: post straziante a un anno dalla morte Il comico ha condiviso una foto che lo ritrae insieme al suo storico partner dei Fichi d'India, nonché suo amico fraterno: "Ti amerò per sempre".

Il 27 settembre 2022 ci lasciava Bruno Arena: storico componente dei Fichi d’India, è stato uno dei comici più amati del mondo dello spettacolo. Si è spento esattamente un anno fa, all’età di 65 anni, lasciando un vuoto incolmabile nel mondo della comicità del nostro Paese e non solo. Oggi, nel primo anniversario dalla sua morte, a ricordarlo è innanzitutto il collega e amico fraterno Max Cavallari, con il quale ha condiviso la sua lunga carriera.

Max Cavallari ricorda Bruno Arena

Il comico dei Fichi d’India ha ricordato il suo partner e grande amico tramite una foto condivisa su Instagram, che li ritrae insieme in scena. "Oggi un anno che te ne sei andato, ti avevo detto di non spegnere la luna , ma tu l’hai spenta.

Ma io la riaccendo. Perché fichi si nasce…ma amici si diventa. Ti amerò per sempre", si legge nel commovente post che Max Cavallari ha dedicato a Bruno Arena. Sempre nella giornata di oggi, il comico ha dedicato un altro pensiero al suo amico fraterno, condividendo sui social il video di uno dei loro sketch più amati: a Colorado, su Italia 1, Bruno Arena vestiva i panni di un’improbabile Benedetta Parodi, alle prese con una ricetta e con l’imprevedibile cameraman interpretato dallo stesso Cavallari.

Immediata anche la reazione dei fan dei Fichi d’India, che hanno sommerso Max Cavallari di commenti pieni di affetto e di dolore per la scomparsa di Bruno Arena. "Tu sei lui e lui è te. Lui continua a esserci attraverso i tuoi occhi, in ogni tua parola, in ogni tua battuta, ogni volta che sali sul palco", ha commentato qualcuno su Instagram. "Sarete sempre la coppia perfetta, il duo che mi ha fatto più ridere in assoluto. Bruno voleva vivere e combattere. Tu continua a farci divertire e non spegnere mai la luna. Bruno l’ha lasciata accesa solo per te", si legge sotto il post. O ancora: "A parte la comicità la cosa davvero speciale tra te e bruno è il grande amore reciproco che sempre avete avuto".

La scomparsa di Bruno Arena

Bruno Arena si è spento un anno fa, a 65 anni. Il comico ha lottato per quasi 10 anni dopo che, nel 2013, è stato colpito da un aneurisma, che gli ha causato un’emorragia cerebrale durante la registrazione di una puntata di Zelig. Dopo circa due mesi di coma, Arena ha iniziato una lunga riabilitazione. Le sue condizioni di salute sono però peggiorate negli anni successivi, fino alla morte avvenuta il 27 settembre 2022.

