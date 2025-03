Bobby Solo sviene durante il concerto: attimi d'angoscia. Le sue parole dopo il malore Il cantante ha perso i sensi durante il concerto per i suoi 80 anni, ma dopo lo spavento è arrivata la rassicurazione: “Mi è venuta una ipoglicemia”

Grande spavento per Bobby Solo. Il cantante è stato infatti colto da un malore durante il concerto per i suoi 80 anni a Pordenone ed è svenuto sul palco. Dopo gli attimi di paura, tuttavia, Bobby ha voluto rassicurare i suoi fan sui social, raccontando di essere avere avuto un semplice calo di zuccheri dopo alcuni giorni di influenza molto pesanti per il suo fisico. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Bobby Solo sviene sul palco: lo spavento

Lo scorso 18 marzo Bobby Solo ha spento 80 candeline e ha voluto festeggiare in grande stile. Nato a Roma ma ormai da tempo tornato a vivere nell’amato Friuli Venezia-Giulia della sua famiglia, infatti, il cantante si è esibito ieri giovedì 20 marzo 2025 al Capitol di Pordenone in un concerto per la città e per celebrare i suoi 80 anni. Sfortunatamente, però, la performance è stata interrotta dopo 50 minuti; Bobby si è sentito male e si è accasciato a terra nel pieno del live, spaventando tutti i fan presenti. Il cantante – Roberto Satti all’anagrafe – è stato colto da un malore ed è svenuto sul palco. La preoccupazione si è fatta crescente tra il pubblico e gli addetti ai lavori, ma fortunatamente Bobby è poi intervenuto sui social ha pubblicato un video per spiegare quanto accaduto.

Il malore: Bobby Solo spiega cos’è successo e come sta ora

Nel pomeriggio di oggi venerdì 21 marzo – come anticipato – Bobby Solo ha voluto rassicurare tutti i suoi fan circa le sue condizioni e ha condiviso un video sui social. "Carissimi amici, volevo tranquillizzarvi" ha esordito il cantante su Instagram, spiegando la vicenda. "Ho fatto dieci giorni di antibiotici per la mia influenza e poi, prima di fare il concerto, per un giorno e mezzo non ho mangiato perché non avevo fame. E allora dopo 50 minuti che il pubblico era molto felice, facendo rock & roll, facendo blues e le mie canzoni, mi è venuta una ipoglicemia, gli zuccheri nel corpo sono cascati e ho sentito un sudore freddo e sono svenuto" ha raccontato Bobby, aggiungendo: "Sono arrivati dei meravigliosi medici con l’ambulanza, hanno detto che l’ossigeno era a 99, la pressione era 120/70, il cuore era a posto". Dopo avere rassicurato i suoi follower Bobby Solo ha anche scherzato su quanto successo e ha fatto una promessa ai pordenonesi: "Se lei non mangia per un giorno e mezzo e ha preso gli antibiotici avrà dei problemi e cascherà svenuto. Così è stato, però il pubblico era contento anche dei 50 minuti e rifaremo il concerto a Pordenone. Intanto vi canto un pezzettino…".

