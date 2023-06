Blanca (Maria Chiara Giannetta) in pericolo: qualcuno la spia e vuole farle del male Questa sera, lunedì 19 giugno, Rai 1 trasmette il penultimo episodio della prima stagione della serie con Maria Chiara Giannetta: ecco la trama e tutte le info

Quinto e penultimo episodio della prima stagione quello trasmesso questa sera, lunedì 19 giugno, su Rai 1 della serie tv italiana Blanca. Diretto da Jan Maria Michelini e Giacomo Martelli, Blanca è un poliziesco che vede come protagonisti Maria Chiara Giannetta nei panni della protagonista, una sovrintendente di polizia con problemi di vista Blanca Ferrando, Giuseppe Zeno, Pierpaolo Spollon e Sara Ciocca. La serie tv è stata girata per lo più in Liguria, tra Genova, Camogli, Arenzano e Rapallo.

Blanca, le anticipazioni della quinta puntata

Il quinto e penultimo episodio di Blanca, dal titolo "Macchie", racconta della scomparsa di una ragazza, studentessa di ingegneria. La sovrintendente Blanca Ferrando e Michele Liguori dovranno però fare i conti con alcuni fatti del passato, con la Polizia che per la sparizione della giovane indaga il principale sospettato Piccardo, potente petroliere molto conosciuto nella zona. Quando l’imprenditore scopre di essere indagato decide allora di affidarsi a un avvocato, che altri non è che la madre di Michele Liguori. Il rapporto complicato tra il coprotagonista e sua madre riporta a galla antichi dissapori, con alcune incomprensioni che rendono molto tesi i rapporti all’interno del commissariato genovese. Come se non bastasse, Blanca è sempre più in pericolo: qualcuno continua a spiarla elaborando un piano malefico per farle del male.

Tutto quello che devi sapere sulla serie tv Blanca

La prima stagione delle serie televisiva Blanca racconta le vicissitudini lavorative di Blanca Ferrando, una giovane sovrintendente di polizia specializzata nella decodifica di file audio. Blanca è ipovedente a causa di un incendio, avvenuto dodici anni prima dei fatti raccontati nella serie, e lavora come stagista a Genova. La tragedia, in cui Blanca ha perso la sorella maggiore Beatrice, spinge la protagonista a entrare in polizia e, nonostante e malgrado i deficit fisici, con l’aiuto del suo bulldog Linneo e dei suoi amici riesce comunque a superare ogni sfida.

Dove e quando vedere la quinta puntata di Blanca

Stasera in tv, lunedì 19 giugno, va in onda in prima serata la quita puntata di Blanca, trasmessa da Rai 1 a partire dalle 21.30. L’episodio si intitola Macchie ed è il penultimo della prima stagione della serie tv italiana. L’episodio è anche disponibile gratis in streaming su RaiPlay.

