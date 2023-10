Blanca 2: le cose si complicano, tra nuovi casi e una minaccia improvvisa Tutte le anticipazioni sul terzo appuntamento della serie di Rai 1. Tra nuovi colpi di scena e minacce, si intensificano anche i rapporti tra i protagonisti.

Torna ancora una volta l’emozionanete appuntamento con la serie più attesa. Stasera in tv su Rai 1, gli appassionati di Blanca 2 saranno di nuovo incollati allo schermo per scoprire cosa riserverà il terzo episodio intitolato Angolo cieco. La fiction, con un cast stellare composto da Maria Chiara Giannetta, Pierpaolo Spollon e Giuseppe Zeno, continua a tenere alta la tensione e le aspettative degli spettatori. In questa terza puntata, il destino di Blanca Ferrando si fa sempre più intricato, tra nuovi casi da risolvere e le complesse dinamiche relazionali tra i protagonisti.

Le anticipazioni della terza puntata di Blanca

Nel terzo episodio di Blanca 2, Blanca Ferrando si troverà ad affrontare un nuovo caso di omicidio, questa volta con uno sfondo insolito: lo stadio Ferraris. L’investigatrice è pronta a mettere in gioco tutte le sue risorse per risolvere questo intricato mistero. Mentre Blanca è completamente assorbita dall’indagine, riceverà una visita inaspettata da parte della sua amica Stella. Quest’ultima è giunta a Genova con una sorpresa speciale: l’introduzione del nuovo uomo che le fa battere il cuore. Una domanda che si pongono tutti è cosa ne conseguirà e la reazioni di Blanca alla notizia del nuovo fidanzato di Stella. Questo sviluppo potrebbe portare a nuove sorprese e dinamiche intriganti nell’episodio.

Oltre al caso allo stadio, la vita sentimentale di Blanca diventa sempre più complessa. Mentre il suo legame con Sebastiano si intensifica, Michele Liguori decide di iniziare una frequentazione con Veronica. Questo inevitabilmente porterà a tensioni e frizioni tra Liguori e Ferrando, dato che i sentimenti sono coinvolti in modo profondo. Nel frattempo, Lucia inizia a vedere Blanca come un punto di riferimento sempre più importante nella sua vita. Tuttavia, una minaccia imprevista torna a scuotere il tranquillo commissariato: Polibomber. Le tensioni e le sfide non sembrano mai finire per il team di investigatori, e il ritorno di questo pericoloso criminale metterà alla prova la loro abilità e la loro determinazione.

Quando e dove vedere la seconda puntata di Blanca 2

La terza puntata di Blanca 2 andrà in onda questa sera, giovedì 19 ottobre, alle ore 21.30 circa in prima serata su Rai 1. Un appuntamento assolutamente da non lasciarsi scappare. La puntata sarà visibile contemporaneamente e on demand anche sulla piattaforma RaiPlay. Gli episodi di Blanca continueranno ad andare in onda ogni giovedì sera in prima serata su Rai 1 fino all’ultimo episodio previsto per giovedì 9 novembre, salvo eventuali cambiamenti di programmazione sui quali vi terremo ovviamente aggiornati.

