Bianca Guaccero, crisi in vista con Pernice. La storia social accende i sospetti: "Voglio un uomo che mi ami" Un video malinconico, un viaggio imminente e tanti dubbi: cosa sta succedendo davvero tra i due vincitori di Ballando con le stelle? Guaccero alimenta i dubbi.

Da ore sui social non si parla d’altro: Bianca Guaccero ha pubblicato una storia su Instagram che ha fatto drizzare le antenne a molti fan. Un semplice video, apparentemente innocuo, ma che in molti hanno letto come un segnale preciso. E ora la domanda che in tanti si stanno facendo è una sola: tra lei e Giovanni Pernice c’è aria di crisi?

Bianca Guaccero allarma i fan: il vecchio film sull’amore in crisi

Tutto è iniziato quando l’esperta di gossip Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione da parte di un utente, che scrive: "La Guaccero pubblica delle stories in cui pare ci sia aria di crisi con Giovanni Pernice. Stanno ancora insieme?". Da qui la curiosità è esplosa. Il video incriminato è un estratto del film Paura d’amare, con Michelle Pfeiffer e Al Pacino, intenti in un litigio piuttosto acceso. Una sequenza carica di tensione, che ha fatto pensare a più di qualcuno che Bianca potesse essersi riconosciuta in quelle parole. Non è la prima volta che personaggi pubblici utilizzano spezzoni cinematografici per esprimere ciò che non riescono o non vogliono dire apertamente.

In questo caso, il botta e risposta tra i due protagonisti del film parla di incomprensioni, aspettative deluse, paura di non essere amati davvero. Nel video Michelle Pfeiffer dice ad Al Pacino: lei dice "Tu non mi conosci", lui risponde: "Io non ti conosco? Allora che cosa vuoi Franky?". Pfeiffer ribatte: "Io voglio un uomo che mi ami per sempre e malgrado tutto". Lui sicuro dice: "Allora ce l’hai, eccomi mi presento. "Questa storia sta diventando un vero incubo", risponde secca lei. Pacino rammaricato risponde:"Franky sto provando a migliorare la mia vita sai, e non mi resta molto tempo". Quindi Michelle rincara la dose: "Forse allora dovresti trovartene un’altra che ha i minuti contati come te". Lui ribadisce"Io amo te Franky, e ho paura che prima o poi ti tirerai indietro". Che Bianca abbia pubblicato lo spezzone perché sta vivendo una situazione simile? Guaccero potrebbe essere sul punto di tirarsi indietro? Ovviamente non ci sono prove a sostegno di questa teoria, i diretti interessati non si sono espressi, quindi quello che si dice al momento si basa su pure congetture. Ma mentre il pubblico riflette su questa possibilità, l’ipotesi di un allontanamento forzato si concretizza.

Giovanni Pernice si dovrà allontanare da Bianca Guaccero

Come se non bastasse, Giovanni Pernice è in partenza per il Regno Unito. Dopo aver portato a termine il suo tour personale The Last Dance, ha subito ripreso a lavorare al fianco di Anton Du Beke nello spettacolo Together Again, in giro per il Paese. Un impegno che lo terrà lontano dall’Italia ancora per un po’, e inevitabilmente anche da Bianca. Per il momento, tutto resta nel campo delle ipotesi. Ma tra messaggi criptici, silenzi e impegni che li allontanano, i fan si chiedono se quello tra Guaccero e Giovanni Pernice non sia già un addio annunciato.

L’amore tra Guaccero e Pernice nato a Ballando con le stelle

Bianca e Giovanni si sono conosciuti e innamorati durante Ballando con le stelle, che li ha visti trionfare insieme a dicembre. Da allora si sono mostrati uniti e complici, ma negli ultimi tempi qualcosa sembra essersi incrinato. Nessuno dei due ha commentato pubblicamente, ma quella storia condivisa da lei e l’imminente partenza di lui fanno sorgere più di un dubbio.

