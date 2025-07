Bianca Guaccero, l’ultimo post social accende (di nuovo) i sospetti sulla crisi con Pernice. Cosa sta succedendo La conduttrice è da giorni al centro di ipotesi e chiacchiericcio per via di un possibile allontanamento dal ballerino. E recenti storie Instagram di certo non aiutano.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Solo ieri, i fan di Bianca Guaccero si preoccupavano online per una storia dal sapore dolceamaro, che la conduttrice aveva condiviso sulla sua pagina Instagram. Un post sospetto, questo, reso ancora più ambiguo dalla segnalazione pervenuta da una nota esperta di gossip. E adesso al quadro si aggiunge altro, dato che in molti hanno notato un’altra storia della Guaccero, in cui viene fatto riferimento a famoso film con Jim Carrey. Mentre il fatto che Giovanni Pernice, dolce metà di Bianca, sarà a lungo impegnato all’estero, non fa che allungare le ombre sul rapporto da sogno nato nel dance show Ballando con le Stelle. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Bianca Guaccero, l’ultimo post social e i sospetti dei fan sulla crisi con Pernice

Non c’è pace per la conduttrice Bianca Guaccero, finita al centro del chiacchiericcio, in queste ore, per un ipotetico momento di crisi con il compagno Giovanni Pernice. A lanciare l’allarme era stata l’esperta Deianira Marzano, autrice di un’indiscrezione potenzialmente esplosiva nella giornata di ieri. E adesso si somma a questa storia anche un altro dettaglio, scovato da chi continua a osservare con la lente d’ingrandimento i post social di Bianca Guaccero.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Stiamo parlando di un video, anche stavolta, che fa riferimento al famoso film con Jim Carrey "The Truman Show". Nelle immagini pubblicate da Bianca, una musica malinconica accompagna le scene iconiche della pellicola, e sentiamo in sottofondo la frase del protagonista, che sembra rivolgere il suo addio direttamente al pubblico. "E casomai non vi rivedessi", dice Truman, "buon pomeriggio, buona sera e buona notte".

In molti, in queste ore, hanno letto nella storia Instagram di Bianca un riferimento al momento che starebbe attraversando. Anche alla luce di quanto emerso in precedenza sullo stesso profilo della showgirl.

I dubbi sulla relazione tra Guaccero e Pernice

Come detto, l’allarme è scattato ieri in seguito a un altro post condiviso dalla Guaccero. Uno spezzone dal film con Al Pacino e Michele Pfeiffer "Paura d’amare", dove si sente la frase preoccupante "Io voglio un uomo che mi ami per sempre e malgrado tutto". Questo ha portato alla segnalazione fantomatica arrivata all’esperta Deianira Marzano. Che a sua volta, ricondividendo il messaggio di un anonimo utente, ha scatenato la caccia agli indizi su una possibile crisi tra Bianca e Pernice. Va però detto che al momento nulla di tutto questo è certo. Fino a prova contraria, la coppia è solida come prima. Anche se questo non spegnerà di sicuro la curiosità della gente.

Potrebbe interessarti anche