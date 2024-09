Bianca Balti, chi è il compagno (ricchissimo) Helly Nahmad : dall’amicizia con DiCaprio alla notizia del tumore della modella Dopo la nascita delle due figlie e il matrimonio lampo con Matthew McRae la top model lodigiana ha una nuova fiamma: si tratta di un mercante d’arte

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Nonostante una carriera costellata di grandi successi dal punto di vista professionale, che hanno fatto di lei una delle top model più famose al mondo, nella vita privata e sentimentale di Bianca Balti non sono mancati alti e bassi. Dalla relazione con Christian Lucidi alla tossicodipendenza e il difficile rapporto con la primogenita fino al matrimonio lampo con Matthew McRae, la nascita della seconda figlia e la diagnosi del cancro, la modella lodigiana ne ha passate di tutte i colori. Da un po’ di tempo, però, Bianca può contare sul supporto del suo nuovo compagno Helly Nahmad. Scopriamo tutta la loro storia.

Chi è Helly Nahmad

Classe 1978 e figlio del milionario libanese David Nahmad, Helly Nahmad è un commerciante d’arte e collezionista statunitense. Cresciuto a New York, nel quartiere di Manhattan, Helly ha seguito le orme del padre e portato avanti l’attività di famiglia, discendente di un’antica comunità ebraica di origini siriane. Oggi gestisce la Helly Nahmad Gallery nella "grande mela", dove espone quadri di Pablo Picasso, Giorgio de Chirico, Francis Bacon e tanti altri.

Nel 2014 fu condannato a un anno di carcere per un’attività di scommesse sportive illecite, attraverso la quale aveva trasferito milioni di dollari dal conto svizzero del padre. Multato di 6,4 milioni (e un quadro di Raoul Dufy), Helly uscì di galera dopo quattro mesi; nel 2021 ha ottenuto la "grazia" dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Oggi vive a Manhattan, dove possiede un intero piano della Trump Tower. Nel corso della sua carriera di collezionista ha stretto anche altre amicizie di spicco, come quella con Leonardo DiCaprio.

La relazione con Bianca Balti

Dopo il divorzio da Christian Lucidi (dalla quale ha avuto la prima figlia) nel 2010 e i problemi legati alla tossicodipendenza, nel 2017 Bianca Balti ha avuto un matrimonio fulmineo con Matthew McRae (padre della seconda figlia), durato appena cinque mesi. La top model ha ritrovato l’amore al fianco di Helly Nahmad, legato in passato alla modella brasiliana Ana Beatriz Barros. Le prime voci di una possibile relazione tra i due risalgono all’estate del 2023, quando furono paparazzti insieme in Costa Smeralda. All’inizio del 2024 Bianca ha ufficializzato la storia d’amore, che sarebbe scoppiato poco prima di Natale. Ora la sfida più difficile per la coppia, ma soprattutto per la modella lodigiana, che ha svelato di avere un cancro alle ovaie: "Mi aspetta un lungo viaggio, ma so che lo batterò" ha annunciato Bianca.

Potrebbe interessarti anche