Benedetta Rossi diventa cartoon in “Super Benny” Da oggi arriva in chiaro su Frisbee il primo cartone animato dedicato alla food blogger e web star, che sarà anche doppiatrice, e alla sua famiglia

Fonte: Ufficio Stampa Discovery

Benedetta Rossi si trasforma. Una delle più famose food blogger d’Italia diventa infatti anche un cartone animato, Super Benny, in onda da oggi in chiaro su Frisbee, dopo essere sbarcato su discovery+ a giugno. Benedetta è da anni uno dei volti più amati del web e della televisione grazie ai suoi contenuti social e al suo programma tv Fatto in casa per voi, ed è ora pronta a conquistare anche i più piccini con una produzione animata dedicata alla sua quotidianità e alla sua famiglia.

Benedetta Rossi è Super Benny

La vita di web star di Benedetta oscilla tra il mondo digitale e quello casalingo. Nel suo casolare di campagna, vive con suo marito Marco, il cane Cloud e gli animali dell’aia: Lella, la gallina cinica, Julie, la pony "fashionista", Blue, il pavone ninja complottista e la coppia di volatili Tony e Gino. Ogni puntata Benedetta deve armarsi dell’iconico grembiule e trasformarsi in "Super Benny" per risolvere tutti i problemi e i pasticci che vengono combinati in casa. La versione cartoon di Benedetta (doppiata personalmente dalla food blogger) trascorre infatti le sue giornate con personaggi unici, divertenti, colorati ma anche un po’ impacciati in un mondo di fantasia che non è così lontano dalla realtà: l’eroina ricorre infatti alle sue celeberrime soluzioni casalinghe – come "l’idea furba" o le ricette realizzate con "quello che c’è" – semplici quanto ingegnose.

Dove vederlo

Composta da 20 episodi, la nuova serie animata Super Benny andrà in onda su Frisbee (canale 44 del digitale terrestre) alle 13:30 a partire da lunedì 4 luglio. Su discovery+ sono già disponibili in streaming e on demand tutte le puntate.

