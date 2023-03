Benedetta Primavera: con la Goggi vince la nostalgia (e Fiorella Mannoia) Nel secondo appuntamento del varietà in prima serata di Rai 1 la formula vincente è quella dei ricordi: emozionante il primo duetto tra Loretta e Fiorella

Secondo appuntamento per Loretta Goggi alla guida di Benedetta Primavera. L’ex giudice di Tale e quale ha fatto il suo ritorno in tv su Rai 1 con un programma di varietà tutto suo (a partire dal titolo, chiaro omaggio alla sua canzone più famosa) affiancata da Luca e Paolo. Dopo il debutto di settimana scorsa, venerdì 17 marzo 2023 è la volta della seconda serata in compagnia della cantante e di tutti i suoi (numerosissimi) ospiti dal mondo dello spettacolo, del cinema, del teatro, della musica, della comicità: in studio sono arrivati infatti Ambra Angiolini, Amanda Lear, Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Bianca Guaccero, Morgan e Flavio Insinna.

Benedetta Primavera, la seconda puntata: top e flop

Ad aprire la puntata è stata la protagonista assoluta: Loretta Goggi ha "concesso" a Luca e Paolo una nuova esibizione del suo successo "Maledetta primavera", in uno dei momenti – inevitabilmente – più alti di tutta la serata. Un classico immortale che è difficile non cantare con lei. E ad alzare l’asticella della nostalgia ci ha pensato Fiorella Mannoia, in grande spolvero con "Caffè nero bollente" (portata a Sanremo nel 1981), e soprattutto garantendo la standing ovation per il primo duetto di sempre con Loretta. Una prima assoluta di due delle voci italiane più importanti di sempre che ha ovviamente richiesto il bis sulle note de "L’ara del sabato sera". Un altro salto indietro nel tempo e nella nostalgia invece è stato fatto da Bianca Guaccero, che ha omaggiato alla grande il suo idolo di sempre: Raffaella Carrà. Lacrime sfiorate nel risentirla cantare "Io non vivo senza te". Poi anche Morgan ha portato sul palco il grande Sergio Endrigo (la bellissima "Lontano dagli occhi" insieme a Loretta Goggi). Insomma, Benedetta Primavera vince quando vince la nostalgia.

Giorgio Panariello è stato tra i primi a salire sul palco: nonostante il suo monologo su "i telefonini" abbia avuto vita breve (a partire dal termine utilizzato), il duetto Mina–Renato Zero con Loretta si è rivelato azzeccato, i personaggi inconfondibili. Meno ispirata la chiacchierata con Amanda Lear, con un po’ di dubbia nostalgia per gli anni delle "icone sexy" della tv e dei tempi delle loro copertine di Playboy, con qualche frase ambigua della Lear sul vero valore della "bellezza interiore" da rivedere. Ambra Angiolini non ha brillato (ma almeno ha risparmiato un’ennesima "T’appartengo" tornata in voga dopo X Factor), mentre – come nel caso dei duetti – Anche per quanto riguarda il capitolo imitazioni di Loretta Goggi c’è stata una "prima volta": la Regina Elisabetta in collegamento dal Paradiso con tanto di sigaro e birra è stata tanto sopra le righe quanto poco divertente.

Quando sarà la prossima puntata

Il terzo appuntamento (dei quattro totali) di Benedetta Primavera con Loretta Goggi andrà in onda venerdì prossimo, il 24 marzo 2023, nuovamente in prima serata a partire dalle 21:25, sempre su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Sulla piattaforma sono disponibili on demand tutte le serate andate in onda finora.

