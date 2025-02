Melissa Satta choc, la foto in ospedale con la flebo preoccupa i fan: cosa è successo e come sta L'ex di Matteo Berrettini ha condiviso una news preoccupante sul suo profilo Instagram. Ma stando alle prime indiscrezioni, non sarebbe nulla di grave. Ecco i dettagli.

Preoccupano le ultime foto di Melissa Satta condivise sui social. L’ex di Matteo Berrettini, qualche ora fa, ha postato all’interno delle sue storie Instagram un aggiornamento del tutto inatteso. Un’immagine dal letto d’ospedale, con tanto di flebo al braccio, che ha subito allarmato la sua nutrita community di followers online. A quanto pare, la Satta sarebbe stata colpita da una bruttissima influenza (un classico di questa stagione), come ha accennato lei stessa in una breve didascalia. Ma per fortuna una seconda storia, condivisa poco dopo sul suo profilo, ha tranquillizzato gli animi di chi stava già saltando a conclusioni affrettate. Vediamo tutti i dettagli della storia qui sotto.

Melissa Satta, la foto choc dal letto d’ospedale

Come capita a chi è amato (e seguito) da decine di migliaia di persone, a volte basta un piccolo dettaglio a scatenare il panico. Così è successo all’ex velina Melissa Satta, ormai osservata speciale dai tempi della storia d’amore con Matteo Berrettini. Ma stavolta non c’entrano i problemi di cuore, bensì la salute. La bellissima conduttrice ha infatti allarmato il suo seguito online per aver postato una foto dall’ospedale. In una delle sue ultime stories, Melissa è apparsa con il viso ‘sbattuto’ e una flebo al braccio. Scatto a cui la Satta ha aggiunto anche una didascalia chiarificatrice.

"Oggi sono un po’ KO", ha scritto Melissa, "sono uscita solo per farmi tirare su". Poi il tag che riporta al profilo del dottore che l’avrebbe aiutata, tale Michele Bonaccorso. E un’ultima informazione che è servita a rassicurare i fan più preoccupati. La Satta sarebbe finita in ospedale per colpa di una semplice (ma fastidiosissima) influenza. Le è stata somministrata una terapia a base di ozono, arnica e glutatione, come ha scritto lei stessa nel post. E questo è tutto quello di cui siamo al corrente al momento.

L’ultimo post di Melissa Satta

Un altro indizio, stavolta positivo, ce lo ha fornito la Satta nelle scorse ore. Alla storia dal letto d’ospedale è seguito un secondo post rincuorante. Melissa è apparsa all’interno di un negozio di abbigliamento, dove indossava un outfit a metà tra il militare e il leopardato. Dal viso sembrava essersi ripresa, segno che la terapia-lampo ha funzionato a meraviglia. E adesso potrà ritornare al fianco del suo nuovo amore, Carlo Gussalli Beretta, o rigettarsi a capofitto nel turbinio di impegni lavorativi di questo inizio 2025. E i suoi followers più accaniti, finalmente, potranno tirare un bel sospiro di sollievo.

