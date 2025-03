"Melissa Satta e Carlo Beretta in crisi”, l’indiscrezione e l’indizio che fa temere il peggio Secondo gli ultimi rumors l’ex velina e il rampollo bresciano starebbero vivendo un periodo difficile: ecco il perché di questa ipotesi.

Ed ecco spuntare dietro l’orizzonte voci di crisi anche per una delle coppie da fiaba nate negli ultimi anni: parliamo dell’ex velina Melissa Satta e del rampollo bresciano Carlo Beretta. Se fino a qualche settimana fa sembrava andare tutto per il meglio, come dimostrato anche dai diversi scatti di coppia postati sui social dalla Satta, secondo gli ultimi rumors di recente le cose tra loro sarebbero cambiate. Scopriamo di più.

Melissa Satta, aria di crisi con Carlo Beretta: perché

A lanciare l’indiscrezione in merito a un presunto momento di crisi nella relazione tra Carlo Beretta e Melissa Satta è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano che, attraverso i social, ha riportato una ‘soffiata’ secondo la quale l’ex velina e il rampollo non starebbero passando il loro periodo migliore dal punto divista della coppia. Aria di crisi che potrebbe trovare conferma anche nel recente silenzio stampa di Melissa Satta sui social (sempre in merito alla coppia). Da quando i due stanno insieme, la Satta non si è infatti mai tirata indietro nel pubblicare sui social scatti che li ritraevano insieme in momenti dolci e romantici. Da un po’ di tempo, invece, questo non accade più.

Ovviamente è doveroso sottolineare che si parla sempre di ipotesi non verificare e che al momento non hanno alcuna conferma. Inoltre, i diretti interessati non si sono ancora espressi al riguardo (sempre che abbiano intenzione di farlo). Da Beretta potrebbe non arrivare mai una risposta, dato che da questo punto di vista è sempre stato molto riservato. Mentre Melissa potrebbe presto intervenire, soprattutto per smentire nel caso queste ipotesi fossero infondate.

Satta e Beretta, dal sogno del secondo figlio alla crisi

Solo poco tempo fa, la stessa Melissa Satta aveva anche sottolineato il sogno di avere un altro figlio dopo Maddox, nato dalla relazione con Kevin Prince Boateng. Oggi, invece, le voci di crisi tra lei e il fidanzato si fanno più insistenti. Quale sarà la verità? Al momento non è dato sapersi, anche se non è possibile escludere che tra i due possa effettivamente esserci qualcosa che non va. Più volte abbiamo parlato anche delle difficoltà che Melissa avrebbe avuto nell’integrarsi all’interno della famiglia Beretta.

La persona da conquistare sembrerebbe essere Umberta Gnutti, madre di Carlo, sempre molto vigile e attenta sulle frequentazioni del figlio. Ricordiamo infatti che, secondo le indiscrezioni, sarebbe stata proprio lei la prima ad ostacolare la relazione tra il figlio e l’ex Giulia De Lellis, non avendola mai vista di buon occhio. Potrebbe dunque essere la stessa cosa per Melissa Satta? Sempre di ipotesi si tratta, e per saperne di più non rimane che attendete eventuali conferme o smentite.

