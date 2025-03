Melissa Satta, niente crisi con Beretta. Il dettaglio (decisivo) e le voci sul ‘via libera’ dalla suocera Le nuove foto uscite su un noto settimanale sembrano mettere la parola fine ai pettegolezzi. La showgirl e l'imprenditore 'giocano' già alla famiglia allargata. Ecco i dettagli.

Si arrestano le voci sulla (presunta) crisi tra Melissa Satta e l’imprenditore Carlo Beretta. Negli ultimi tempi, i fan si erano allarmati per via dell’assenza di post social, ma a quanto pare tutto procede per il meglio. Lo conferma oggi un servizio uscito sul settimanale Chi, dove Melissa e Carlo appaiono felici e in compagnia del figlio di lei, Maddox. E anche la madre di Beretta (che si credeva indisposta verso Melissa) sembra essersi messa il cuore in pace. Tanto da spingere il figlio a fare una proposta clamorosa. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Melissa Satta, smentita la crisi con Carlo Beretta

Chi sperava in una rottura resterà deluso. L’amore tra Melissa Satta e il nuovo compagno, l’imprenditore Carlo Gussalli Beretta, procede a gonfie vele. A dirlo sarebbero le immagini uscite oggi su Chi, in cui la showgirl e la sua dolce metà appaiono sorridenti e in piena sintonia. Un servizio da coppia perfetta, insomma, ‘condito’ anche dalla presenza del figlio di lei, che gioca insieme a Carlo e Melissa sulla neve. Ed è chiaro che i progetti di famiglia allargata (magari con un altro figlio, presto in arrivo) appaiono sempre più realistici.

Eppure solo pochi giorni fa si temeva il peggio. Un’ondata di panico, infatti, aveva travolto la fanbase della Satta, convinta che la nuova relazione con Beretta fosse già sul viale del tramonto. Motivo? L’assenza di foto insieme sui social, a cui si era aggiunta anche un’indiscrezione riportata dall’esperta di gossip Deianira Marzano. La showgirl e l’imprenditore, diceva la Marzano, stavano attraversando il periodo più difficile della loro relazione.

Le voci sulla (futura) suocera di Melissa Satta

Ora però le voci si arrestano. E forse l’idea di Melissa e Carlo era proprio questa: fare uscire un servizio di questo tipo, su un settimanale molto conosciuto, in modo tale da stoppare una volta per tutte i pettegolezzi. Intanto, in attesa di sapere come evolverà la storia tra i due, pare che la madre di lui si sia decisa a tifare (finalmente) per la coppia.

Si diceva infatti che la (futura) suocera della Satta non fosse felicissima, per così dire, delle frequentazioni del figlio. Ma quello che ora si racconta è esattamente l’opposto. La madre di Carlo Gussalli Beretta sarebbe ormai entusiasta della relazione. E addirittura starebbe spingendo il figlio a fare la fatidica promessa di matrimonio a Melissa. La mossa, a quanto sappiamo, non è ancora arrivata. Ma tutto lascia supporre che presto avremo bellissime novità.

