Non abbiamo fatto altro che vedere il promo durante la pubblicità di Sanremo 2025 e, adesso, è pronta a sbarcare su Rai 1. Stiamo parlando della nuova serie tv Belcanto, che vede come protagonista la bravissima Vittoria Puccini. Una serie che racconta l’Opera Lirica attraverso un linguaggio moderno, e in cui non mancano le atmosfere classiche tipiche di quell’epoca e che renderanno ‘particolare’ questo show. Un dramma contemporaneo, ambientato nel 1798, e diretto da Carmine Elia, famoso per essere anche il regista di Mare Fuori e Noi Siamo Leggenda. Cosa dobbiamo aspettarci da Belcanto? Una domanda che molti telespettatori si stanno ponendo: noi possiamo darvi fornirvi dei dettagli ma, ciò che potete fare, è sintonizzarvi stasera, lunedì 24 febbraio 2025 su Rai 1 e scoprirlo. Adesso vediamo nello specifico la trama, gli altri membri del cast, il numero di puntate e tanto altro.

Anticipazioni ‘Belcanto’, trama e cast della nuova serie tv

Rai 1 cerca di spiegare l’Opera Lirica in Italia con una nuova serie il cui titolo è Belcanto. La trama racconta la storia di Maria e delle sue figlie, Antonia e Carolina, che scappano da Napoli per sfuggire alla tirannia del marito di Maria, Iginio, e inseguire il sogno della musica a Milano. Il loro viaggio le porterà nel magnifico ma crudele universo dell’Opera di metà Ottocento, dove dovranno affrontare intrighi, tradimenti e passioni travolgenti. Maria, custode di un oscuro segreto che tiene nascosto alle figlie, spinge Antonia verso il successo, mentre la ribelle Carolina rivela un talento e una determinazione inaspettati. Tra ambizioni, rivalità e giochi di potere, le tre donne dovranno lottare per affermarsi nel mondo che hanno scelto.

Vittoria Puccini ritorna, così, in una serie di costume, dopo lo straordinario successo di Elisa Di Rivombrosa, che conquistò milioni di telespettatori oltre venti anni fa. Complice anche la storia d’amore che nacque con l’allora compagno Alessandro Preziosi, anche lui protagonista della serie. Nel cast di Belcanto, oltre a Puccini, troviamo: Carmine Recano, Antonio Gerardi, Andrea Bosca, Giacomo Giorgio, Caterina Ferioli, Adriana Savarese, Vittorio Ferrera, Andrea Verticchio, Nicolò Pasetti, Serena De Ferrari, Andreas Pietschmann.

Belcanto, quante puntate sono e quando finisce

La serie tv Belcanto è composta da otto episodi, i quali verranno trasmessi due per volta, in prima serata, per quattro settimane. Si prevede, dunque, che Belcanto dovrebbe concludersi intorno al 17 marzo 2025, salvo cambiamenti di programma. Ecco il calendario completo della serie:

Prima puntata – Primo e secondo episodio: 24 febbraio 2025

Seconda puntata – Terzo e quarto episodio: 3 marzo 2025

Terza puntata – Quinto e sesto episodio 10 marzo 2025

Quarta puntata – Settimo e ottavo episodio: 17 marzo 2025

Quando e dove vedere Belcanto, in tv e in streaming

Belcanto andrà in onda a partire da stasera, lunedì 24 febbraio 2025, su Rai 1 alle 21:30. Sarà possibile seguire gli episodi anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay, in diretta e on demand.

