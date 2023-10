Bastardi a mano armata, arriva in Prima TV il film con Marco Bocci Scopriamo tutti i dettagli sul thriller noir in prima TV su Rai 4 dalle 21:20, che ci porta nella mente di un malvivente, interpretato dal bravissimo Marco Bocci

Sergio si trova in un carcere sotto condanna, ma ottiene la libertà grazie a uno sconosciuto che lo fa tornare in Italia. In cambio Sergio dovrà recuperare dei documenti da una casa abbandonata. Ma la casa è in realtà abitata da una famiglia benestante composta dai genitori Michele e Damiana e dalla figlia Fiore. Sergio prende in ostaggio i tre proprietari, ma la situazione si complica

