Ballando: Milly annuncia il primo infortunio e sceglie il primo volto di Ballando on the road Milly Carlucci vuota il sacco a La volta buona di Caterino Balivo, svelando chi è stato il primo vero infortunato di questa edizione, che dovrà tentare il tutto per tutto

Riccardo Greco Web Editor Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa. Linkedin

Momenti di grandi scoop e rivelazioni quelli che hanno segnato l’arrivo come ospite di Milly Carlucci a La volta buona. La conduttrice di Ballando con le stelle si è fatta infatti ospitare nella trasmissione di Caterina Balivo per promuovere la nuova edizione del suo amato show, non mancando di rilasciare qualche notizia shock sui concorrenti, e organizzare un’audizione a sorpresa per una nuova leva. La partenza è stata sicuramente stellare, ma un po’ di gossip sulla trasmissione non può che accendere l’interesse del pubblico.

L’infortunio del concorrente

Cominciando a parlare dell’andamento del programma con Balivo, Milly Carlucci decide di sganciare la bomba sulla prossima puntata: "Siamo pronti per domani, eravamo qui a fare e prove. In pista c’è Giovanni Terzi che si stava preparando per provare il suo brano. Siamo prontissimi per la seconda puntata con i Pooh come ballerini per una notte. Saranno tutti e quattro sulla pista di Ballando con le Stelle. Per noi è un momento bellissimo anche perché siamo tutti fan dei Pooh. Conosciamo le loro canzoni tutte a memoria. Poi in apertura abbiamo lo spareggio tra Rosanna Lambertucci e Antonio Caprarica. Tra l’altro devo dare una notizia, perché Antonio Caprarica purtroppo si è infortunato ad una gamba. Sono cose che possono succedere, gli stiramenti succedono. Siamo un reparto di pronto soccorso. Lorenzo ancora zoppica con il suo ginocchio. Adesso dobbiamo fare gli scongiuri e cercare di rimanere saldi e forti. Mai mollare e non lo faremo. Antonio ci tiene tanto a restare in gara e l’ha detto. Mi ha proprio detto ‘Milly io non voglio uscire’. Io gli ho detto che vedremo col pezzo, perché era un quick step. In pratica è un ballo tutto saltato. Adesso lo dovrà camminare invece che saltare. Quindi vedremo cosa potrà succedere". Non si sa quando potrebbe durare l’infortunio del ballerino amatoria, ma è difficile pensare che possa riprendersi in tempo per studiare come dovrebbe la coreografia per la puntata successiva.

L’audizione al primo candidato della prossima edizione

Caterina Balivo ha concluso la puntata del programma intervistando una mamma di un ragazzo che purtroppo ha perso l’udito in tenera età. Il giovane si è poi sottoposto ad un intervento a 9 anni in cui gli è stato applicato un apparecchio per tornare a sentire. Il ragazzo è cresciuto e ha coltivato la passione per il ballo. A fine intervista il ragazzo si è esibito in studio. Balivo ha quindi proposte una sorta di provino in diretta con Milly, che a fine esibizione ha lodato le doti del giovane: "Sai che noi abbiamo Ballando on the road…Ci terremo in contatto tramite le nostre due redazioni…Le selezioni di quest’anno sono finite, ma per le prossime tu sarai il primo candidato che vedrò…Sei già con noi!", dando quindi una concreta chance al ragazzo.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche