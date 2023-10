Ballando con le Stelle, Carlotta Mantovan: “Fabrizio sarebbe stato il mio primo tifoso, mi impegnerò per fare bella figura con Stella” Intervista a Carlotta Mantovan, concorrente di Ballando con le Stelle 2023

"Fabrizio (Frizzi ndr) è stato il primo a credere in questo programma ed è stato tra i primi a mettersi in gioco sul questo palco, impegnandosi e divertendosi, e anche io farò altrettanto. E so che sarebbe stato il mio primo tifoso insieme a stella, in questa e in molte altre occasioni, ne sono certa".

E’ un affare di cuore per Carlotta Mantovan questa partecipazione a Ballando con le Stelle. La giornalista sarà infatti tra i concorrenti del cast 2023 del longevo dance show di Rai Uno, che taglia il traguardo del diciottesimo anno, così come suo marito, l’indimenticato conduttore Fabrizio Frizzi, morto prematuramente nel 2018, era stato concorrente nella primissima edizione del talent guidato da Milly Carlucci. E proprio a lui non può non andare un pensiero nell’intervista che la prossima concorrente di Ballando ci rilascia in occasione della presentazione dello show. Ma le questioni di cuore che legano la Mantovan alla sua partecipazione nella trasmissione del sabato sera non finiscono qui. Se Fabrizio Frizzi da lassù farà il tifo per la moglie, lei infatti si è convinta ad accettare l’invito della conduttrice soprattutto grazie all’intervento della figlia Stella, oggi 10 anni, ballerina provetta e fan dello show che la giornalista, dopo la morte del marito, ha cresciuto da sola trasferendosi con lei in Provenza. Una serie di motivi che spiegano bene il gran sorriso e gli occhi pieni di entusiasmo e di emozione che oggi abbiamo notato sul viso di Carlotta Mantovan.

Carlotta Mantovan, come ti hanno convinta ad accettare la sfida e a tuffarti nella gara di ballo del sabato sera televisivo?

C’entra molto mia figlia Stella che studia danza classica e ama tanto Ballando con le Stelle. Lei, insieme a Milly Carlucci ovviamente, già mi aveva convinta l’anno scorso a fare la "ballerina per una notte" e in quell’occasione mi aveva molto colpita l’atmosfera familiare che ho trovato e che ritrovo ora soprattutto dietro le quinte. Sono felicissima di aver accettato di partecipare come concorrente perché mi piace tantissimo lo spirito di questo show, e ringrazio tanto Milly Carlucci per avermi voluta.

Cosa ti aspetti dalla partecipazione a Ballando con le Stelle? Con che spirito ti stai preparando?

L’unica cosa che vorrei in questa esperienza è divertirmi, divertire il pubblico a casa e divertire la mia bambina a casa. Spero poi che il pubblico possa conoscermi meglio, che ai telespettatori a casa possa arrivare come sono io veramente: la mia semplicità, la voglia di far vivere un po’ di leggerezza. Spero mi vedrete esattamente per come sono!

Come vanno gli allenamenti?

E’ dura, ma Milly mi ha affidata a un ballerino sensibile e professionale come Moreno. Per me era molto importante anche in questo frangente confrontarmi con una persona sensibile. E così è. Mi impegno al massimo, questo posso dire, poi starà agli altri giudicare.

Cosa dice Stella di questa tua esperienza? Ti confronti con lei?

Non ha ancora visto niente, e spero che continui così fino a sabato perché voglio farle una sorpresa, visto che lei studia danza e sembra che ce l’abbia proprio nel sangue, e posso dire sicuramente che a ballare è più brava di me. Sicuramente sarà entusiasta di vedermi impegnata a cimentarmi in una cosa che ama e conosce, e di certo devo fare bene per lei: per non sfigurare ai suoi occhi dovrò impegnarmi!

Sei lontana ormai da qualche anno dalla tv, quanto ti emoziona questo ritorno?

Sono emozionata certo, mi voglio impegnare al massimo per onorare l’impegno, perché sono scarsissima nella danza, però allo stesso tempo voglio divertirmi in questa esperienza, viverla con leggerezza. Saranno questi i due modi in cui affronterò questa bella sfida e le nuove emozioni che ne deriveranno.

Dopo Ballando, pensi già alla possibilità di un’altra esperienza televisiva?

Ho nella testa un programma sul tema della rinascita. Mi piacerebbe tanto raccogliere e raccontare storie di persone che hanno dovuto affrontare momenti di difficoltà e poi sono rinate. Vedremo se questo sogno potrà realizzarsi un giorno.

Tornerai quindi a vivere a Roma con Stella?

In questo momento siamo a Roma. Abbiamo vissuto tanto tempo in Francia, ma a dire la verità non so rispondere perché non so nemmeno io cosa decideremo per il futuro. Ora mi godo questa esperienza in tutti i suoi aspetti, poi vedremo.

