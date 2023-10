Ballando con le stelle, arrestato il cantante neomelodico Tony Colombo: affari con un clan Il cantante che partecipò al programma di Milly Carlucci nel 2014 è stato portato in carcere nell’ambito di una maxi-operazione anticamorra contro i Di Lauro

Tony Colombo è in carcere. Il cantante neomelodico e la moglie Tina Rispoli sono stati arrestati in mattinata nell’ambito di un grande operazione anticamorra dei carabinieri che ha coinvolto 27 persone. La coppia è accusata di aver fatto affari con il clan Di Lauro, e in particolare di aver finanziato una fabbrica di sigarette illegale. Popolare cantante classe 1986, Tony Colombo partecipò a Ballando con le stelle nel 2014, venendo eliminato dopo appena tre (pirotecniche) settimane dal programma di Milly Carlucci. Scopriamo cos’è successo.

Arrestato Tony Colombo

Una maxi-operazione anticamorra avvenuta nella mattinata di oggi martedì 27 ottobre 2023 ha portato all’arresto di 27 persone, compresi il cantante neomelodico Tony Colombo e sua moglie Tina Rispoli. Il blitz dei carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale e del Comando Provinciale di Napoli ha coinvolto nomi "gravemente indiziati" a vario titolo dei reati di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione aggravata, violenza privata aggravata e associazione a delinquere aggravata. Nel complesso sono stati sequestrati beni mobili e immobili per un valore totale di circa 8 milioni di euro.

Nell’operazione sono rientrati anche Tony Colombo e la moglie Tina Rispoli che, secondo gli inquirenti, avrebbe collaborato con il clan Di Lauro. Il cantante avrebbe fatto affari con il gruppo camorristico di Napoli nord, operante soprattutto nei quartieri di Secondigliano e Scampia. In particolare, Colombo avrebbe finanziato l’allestimento di una fabbrica di sigarette illegale (poi sequestrata dalle forze dell’ordine), in cui veniva importato tabacco grezzo dall’estero per poi confezionare pacchetti di sigaretti da vendere nel territorio italiana e per esportarli all’estero.

La storia e Ballando con le stelle

Portato in carcere questa mattina, Tony Colombo, 37 anni, è un popolare cantante neomelodico napoletano nato a Palermo che ha fatto parlare molto di sé anche al di fuori del mondo della musica. A soli 18 anni ha sposato Luana La Rosa, anch’ella appena maggiorenne, da cui ha avuto tre figli (uno dei quali arrestato nel 2019 per aver staccato a morsi l’orecchio di un rivale in amore). Nel 2015 si è separato e quattro anni più tardi ha sposato Tina Rispoli, vedova di Gaetano Marino, boss dei cosiddetti scissionisti, protagonisti della sanguinosa guerra di camorra contro i Di Lauro nella "prima faida di Scampia".

Nel 2014 Tony ha partecipato a Ballando con le stelle "per abbattere un ostacolo enorme: il pregiudizio nei confronti dei neomelodici". La sua esperienza su Rai 1 nel programma di Milly Carlucci durò appena tre settimane, e il cantante se ne andò tra le polemiche con la giuria, accusata di essere troppo severa.

