Asia Argento, chi è il nuovo fidanzato Simone Bozzelli. La differenza d'eta e la tragica morte dell’ex L'ex di Morgan ha ritrovato l'amore dopo la perdita sconvolgente del fidanzato Anthony Bourdain. Lui è un giovanissimo regista autore di cortometraggi. Ecco i dettagli.

È stata per anni la compagna di Morgan. Poi la tragica scomparsa di Anthony Bordain, penultimo fidanzato morto suicida, l’ha sconvolta. Asia Argento, attrice e figlia del grande regista dell’horror, sembrava aver messo da parte i sentimenti per concentrarsi solo ed esclusivamente sul lavoro. Finché l’incontro con il giovane regista Simone Bozzelli non ha sconvolto i suoi piani. Adesso i due fanno coppia fissa, si presentano insieme sul red carpet, e non sembrano affatto spaventati dalla (notevole) differenza di età che li separa. Scopriamo qui sotto tutti i dettagli e le curiosità.

Asia Argento, dalla scomparsa dell’ex al nuovo amore

Asia Argento ha avuto un rapporto con l’amore travagliato. La prima relazione importante è arrivata nel 2000: quell’anno conosce Morgan, e con lui fin da subito instaura un rapporto inteso ma potenzialmente esplosivo. Dopo pochissimi mesi, Asia rimane incinta, e il 20 giugno del 2001 dà alla luce la sua prima figlia, Anna Lou Castoldi. Ma l’idillio con Morgan non dura a lungo: la loro storia fatta di eccessi, sregolatezza, abuso di droghe e presunte violenze domestiche giunge al capolinea nel 2007, anno della separazione.

Poi Asia Argento si rifà una vita. Incontra lo chef Anthony Bourdain, si innamora di nuovo. Ma anche questo rapporto viene sconvolto molto presto dagli eccessi – "eravamo alcolisti e depressi ma ci siamo amati", dirà Asia durante un’intervista a Storie di donne al bivio. Nel 2018, Anthony scompare tragicamente e l’esistenza dell’attrice finisce ancora una volta sottosopra. Lei si chiude a riccio, rifiutando da quel momento ogni tipo di rapporto sentimentale.

"Dopo Anthony ho provato ad avere una relazione", spiegava la Argento qualche tempo fa, "ma non ci riesco. Non riesco a vedere nessuno che mi piaccia. Anthony era umanamente un uomo meraviglioso. Ero a mio agio con lui, stavo bene, e dopo una tragedia del genere non è facile ricominciare…Ho la fortuna che i miei figli vivano con me, lavoro. Questo mi basta. Mi basta avere uno scambio di affetto di questo tipo. Un tempo avevo una voragine che cercavo di riempire, ma adesso questo vuoto si è riempito in altri modi".

Ma di recente Asia Argento ha nuovamente ritrovato l’amore. Lui è Simone Bozzelli, un regista emergente. Sono apparsi anche insieme sul red carpet della Festa del cinema di Roma, un anno fa, mano nella mano. Come una giovane e bellissima coppia di innamorati.

Chi è Simone Bozzelli

Simone Bozzelli, attuale fidanzato di Asia Argento, è un giovane regista italiano di origini abruzzesi. Nato nel 1994, Bozzelli ha frequentato il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, per poi affermarsi con cortometraggi dalle tematiche originali e ricercate. Del 2019 è il corto "Amateur", presentato alla Settimana della Critica a Venezia, mentre nel 2021 esce "Giochi", in concorso al Locarno Film Festival. Bozzelli raggiunge poi la notorietà internazionale come regista del video musicale di "I Wanna Be Your Slave" dei Måneskin. E nel 2023, infine, realizza il suo primo lungometraggio dal titolo "Patagonia", un film drammatico che esplora tematiche come la libertà personale e il controllo psicologico.

