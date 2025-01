Asia Argento, la vita privata: l'amore (turbolento) con Morgan, le dipendenze e il suicidio del compagno Tante le storie, vere o presunte, dell'attrice, che oltre all'ex Bluvertigo si è sposata con Michele Civetta, e ha poi avuto una relazione con Fabrizio Corona.

Questo pomeriggio, domenica 5 gennaio 2025, a Verissimo – Le Storie, verrà riproposta l’intervista esclusiva ad Asia Argento. A ottobre dello scorso anno, infatti, l’attrice è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin dove ha parlato della sua vita a cuore aperto, raccontando delle sue dipendenze con droga e alcol, dell’amore per i due figli, ma anche delle relazioni turbolente vissute con i suoi ex, tra cui quella con Morgan, padre della sua primogenita Anna Lou Castoldi e il dolore patito dopo la morte di Anthony Bourdain, suicida nel 2018.

Asia Argento, la relazione burrascosa con Morgan: "Non vedeva mai sua figlia"

Una delle storie d’amore più importanti di Asia Argento, nonché una della più famose e conosciute, è sicuramente quella con Marco Castoldi, in arte Morgan. I due sono stati insieme dal 2000 al 2007, e il loro rapporto è sempre stato costellato da alti e bassi: "Quando l’ho conosciuto si chiamava Marco, lui aveva 27 anni io 24. Eravamo giovani, innamorati, pazzarelli, con tanti sogni e tanto amore. Lui non era quello che è diventato poi", raccontava l’attrice a Verissimo, dove aveva anche parlato del rapporto del cantante con la loro primogenita Anna Lou Castoldi, nata nel 2001: "Quando era piccola lui non c’era, ha mancato tanti appuntamenti della sua vita purtroppo, non la vedeva mai. E sono cose che non mi riguardano, però io ho dovuto giustificare per decenni questa assenza e non mi va più di fare questo gioco. (…) Io non so come fa, l’ha sempre giustificato e continuato ad amarlo. È fortunato ad avere una figlia così".

Tutti gli ex amori di Asia Argento: da Michele Civetta a Max Gazzè, sino a Fabrizio Corona e al dolore per la morte di Anthony Bourdain

Finita la storia con Morgan, nel 2008 Asia Argento ha sposato a sorpresa Michele Civetta, regista e padre del suo secondo figlio, Nicola Giovanni. Il matrimonio, però, finisce nel 2013, e anche questa volta l’attrice ha accusato l’ex compagno di averla abbandonata con il figlio: "Sono una madre sola, con i padri che non aiutano. Ho trovato due uomini su due che non si prendono le loro responsabilità".

Poco dopo, Asia, inizia una breve relazione con Max Gazzé, anche questa finita male, come si poteva intuire da un post su Twitter pubblicato dalla figlia d’arte: "Gli uomini per me sono solo una perdita di tempo ed energie. Ho altre cose che mi fanno del bene: i miei ragazzi, il cinema, la musica". Nel 2016, invece, Argento conobbe lo chef Anthony Bourdain, una storia finita tragicamente nel 2018, quando l’uomo si tolse la vita: "Anthony ha dato tutto se stesso in tutto ciò che ha fatto. Il suo spirito brillante e senza paura toccava e ispirava così tanti, e la sua generosità non conosceva limiti. Era il mio amore, la mia roccia, il mio protettore, sono molto più che devastata. I miei pensieri sono con la sua famiglia. Vorrei chiedere di rispettare la loro privacy e la mia", scriveva l’attrice sui social.

Infine, una delle relazioni più recenti e più chiacchierate di Asia Argento, è stata quella con Fabrizio Corona, per molti una storia costruita a tavolino: "Quando ho visto le speculazioni sul nostro rapporto, su un fantomatico contratto, perfino il mio ingaggio all’Isola dei famosi, ho capito che non potevo accettare la piega che stava prendendo la cosa sui media e ho deciso di chiudere con Fabrizio Corona. È una chiusura senza alcun risentimento, perché in quel breve periodo in cui ci siamo sentiti e visti Fabrizio mi ha portato il sorriso. Mi ha fatto del bene, non penso assolutamente male di lui né che sia una persona cattiva o che mi abbia usato", aveva poi commentato Asia in un’intervista.

Asia Argento e i problemi con alcol e droga: "Mi sono disintossicata ma ho paura"

Sempre a Verissimo, Asia Argento ha anche parlato delle sue dipendenze da alcol e droga, da cui si è disintossicata da "Tre anni, quattro mesi e due settimane" spiegando poi che "Ogni giorno è un miracolo: basti pensare sono in salute, sono viva, tanta gente che conoscevo con le dipendenze, non lo è. Io non sono di natura positiva, quindi devo farmi forza perché tendo in realtà al pensiero negativo, distruttivo è una conseguenza". In un’intervista a Sette, il magazine del Corriere della Sera, aveva poi confessato: "Chi ha una dipendenza vera difficilmente riesce a smettere. Direi un cinque per cento. E tutti quelli che ci riescono parlano di grazia: è inspiegabile il motivo per cui alcuni ce la fanno e gli altri no. Per ora ce l’ho fatta. Ho molta paura di tornare dov’ero. Ma mi impegno molto attraverso pratiche quotidiane, come la meditazione, per non ricaderci".

