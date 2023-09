Asia Argento a Verissimo con la figlia: tra la polemica su Morgan e il ritorno a single Un'intervista fatta di molti momenti ricchi di emozione, che si sposta dal lavorare in famiglia, al differente trattamento di X Factor verso Asia Argento e Morgan

La conduttrice Silvia Toffanin sa bene, dopo anni alla guida del programma del weekend di Mediaset, come tenere incollato il pubblico allo schermo. La sua tecnica preferita, oltre ad un graduale coinvolgimento degli intervistati, fino ad arrivare al consueto scoop che tanto si attendeva di far venir fuori, è anche e soprattutto nella scelta di un palco ospiti variegato, che accontenti tutti. Ebbene, tra gli ospiti di questa puntata, come l’attore di Terra Amara Uğur Güneş, Micaela Ramazzotti premiata all’ultimo Festival del cinema di Venezia e la bellissima Alena Seredova, Toffanin sorprende con un ospite di punta. La conduttrice fa infatti entrare in studio, per la prima volta insieme a Verissimo, l’attrice e regista Asia Argento e la figlia Anna Lou Castoldi, nata dall’amore con il cantante attualmente al centro delle polemiche: Morgan.

L’arrivo in studio

Appena giunte in studio, Asia in compagnia della figlia appare molto agitata, e confessa di non esserlo mai stato così tanto durante un’intervista. La causa? Proprio la presenza della figlia Anna Lou, verso cui l’attrice è sempre molto protettiva, e per la quale nutre grande affetto e tanta stima, tanto da ammettere di essere sempre molto fiera e commossa quando la sente parlare. Dopo qualche domanda ad Anna Lou per rompere il ghiaccio, Asia ammette di averla avuta quando aveva solo 25 anni, confessando di essere stata solo una ragazzina. Tutte e due ricordano che, quando la figlia era piccola, con la madre e il padre hanno vissuto una vita fatta di viaggi e tanta arte, parlando quindi anche delle difficoltà e le bellezze di lavorare in famiglia. Asia Argento è infatti la figlia del celebre regista Dario Argento, e anche lei ha vissuto una vita come figlia d’arte. Le due si sono sempre supportate a vicenda. Sappiamo come Asia abbia affrontato momenti molto difficili nella sua vita, in questi frangenti la figlia le è stata molto vicina, prendendosi cura di lei. Ora Asia vorrebbe farsi perdonare per non essere sempre stata una madre perfetta, è ha intenzione di essere più presente per l’ancora giovane Anna Lou. La figlia ammette però che questa esperienza le ha permesso di crescere enormemente, imparando anche come vivere da figlia divisa tra due genitori e due famiglie, con diversi fratellastri. Il discorso si sposta poi sullo scivolone di Morgan, condannando il gesto con gran forza, ma ricordando da parte di Anna Lou di non aver mai vissuto discriminazioni dal padre per la relazione con la sua ex. Poi in studio hanno riflettuto su come Asia sia stata allontanata da X Factor dopo lo scoppio di una polemica sul suo conto, mentre Morgan sia rimasto in trasmissione.

Asia ora è single

Asia Argento rivela a Verissimo di essere tornata single. È finita la storia d’amore tra l’attrice e Michele Martignoni, campione di MMA, arti marziali miste. "Sono stata molto felice, ma ora devo stare da sola", afferma l’attrice e regista. Poi spiega: "In questo momento ho bisogno di essere concentrata sul mio percorso di sobrietà. È molto impegnativo, perché quando togli alcol e sostanze dopo molto tempo, devi un po’ capire chi sei veramente". Asia Argento aggiunge poi con orgoglio di essere sobria da due anni e tre mesi: "Tra poco compio 48 anni. È arrivato il momento di crescere e, se sei in una relazione, è difficile crescere. Devo farlo da sola".

