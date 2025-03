Ascolti tv ieri (11 marzo): trionfo doppio di De Martino, Miriam Leone chiude male (ma anche Veronica Gentili non sorride) Stasera Tutto è Possibile vince ancora con il 13,8% di share, Miss Fallaci superata anche da Canale 5, bene Floris, calo Le Iene: tutti i numeri e dati Auditel

Stefano De Martino è padrone anche della prima serata. Ieri martedì 11 marzo 2025, infatti, Stasera tutto è possibile ha trionfato ancora negli ascolti tv con il 13,8% di share su Rai 2, superando nuovamente sia Rai 1 che Canale 5, dove Miss Fallaci (in caduta libera) non è andato oltre il 12% e La Sirenetta ha toccato il 12,2%. Bene Giovanni Floris al timone di DiMartedì; in calo, invece, Le Iene. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Miss Fallaci, La Sirenetta e Stasera tutto è possibile

Autentico mattatore degli ascolti di questa stagione televisiva al timone di Affari Tuoi, Stefano De Martino sembra non conoscere limiti nemmeno in prima serata, dove si è confermato padrone del martedì. Stasera tutto è possibile ha infatti trionfato nuovamente raggiungendo il 13,8% di share e raccogliendo 2 milioni e 158mila spettatori su Rai 2. Su Canale 5, invece, il film remake live-action del classico Disney La Sirenetta ha ottenuto il 12,2% di share in prima tv, radunando 2 milioni e 305mila spettatori. La rete ammiraglia Mediaset è riuscita a fare meglio di Rai 1, dove Miss Fallaci ha confermato il trend negativo e il flop delle ultime puntate crollando al 12% di share. I nuovi episodi della serie con Miriam Leone hanno appassionato 2 milioni e 180mila spettatori.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

In calo anche Le Iene di Veronica Gentili e Max Angioni, che ieri martedì 11 marzo 2025 si è fermato all’8,6% di share (due punti in meno rispetto alla scorsa settimana) e 1 milione e 133mila spettatori su Italia 1. Su Rai 3, invece, Le Ragazze di Francesca Fialdini ha totalizzato un a.m. di 644mila spettatori, pari al 3,4% di share.

Giovanni Floris continua a godersi il buon momento di DiMartedì, che anche ieri ha sfondato il milione e mezzo di spettatori (1 milione e 498mila) su La7 arrivando all’8,9% di share. È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer ha registrato invece il 4,8% di share grazie a 697mila spettatori sintonizzati su Rete 4.

Su Tv8, infine, il film The Karate Kid – La leggenda continua non è andato oltre l’1,7% di share (283mila spettatori), mentre su Nove Man on Fire – Il fuoco della vendetta si è fermato all’1,8% di share con 282mila spettatori.

Ascolti, i numeri di ieri: l’access prime time di De Martino

Senza potere fare da traino al ‘suo’ Stasera tutto è possibile su Rai 2, Stefano De Martino si è comunque mantenuto sopra la soglia dei 6 milioni di spettatori nell’access prime time alla guida di Affari Tuoi, che ieri ha registrato il 27,7% di share su Rai 1. In ripresa Striscia la Notizia, salito a 3 milioni e 212mila spettatori su Canale 5, pari al 14,8% di share.

