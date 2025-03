Ascolti tv ieri sera sabato 29 marzo: Amici si conferma al vertice, tutti i dati Auditel Ascolti tv ieri sera, sabato 29 marzo: Amici domina il prime time su Canale 5. Carlo Conti tiene testa con Ne vedremo delle belle su Rai 1.

Thomas Cardinali Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook Giornalista e laureato in Lettere, è appassionato di cinema, spettacolo, calcio e sport.

Fonte: Mediaset Infinity

CONDIVIDI

C’era molta attesa per conoscere gli ascolti tv di ieri sera, sabato 29 marzo. Dopo l’esordio positivo, Amici di Maria De Filippi era atteso alla prova della conferma, soprattutto per valutare se il pubblico avrebbe continuato ad apprezzare la nuova giuria composta da Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario. Un mix giudicato da molti fresco e convincente, capace di tenere alta l’attenzione e l’interesse dei telespettatori nonostante un calo fisiologico. Sul fronte opposto, su Rai 1, Carlo Conti ha proposto una nuova puntata del suo show originale Ne vedremo delle belle, un varietà dal sapore vintage ma pieno di trovate curiose, che con un budget decisamente inferiore ha saputo comunque dire la sua. A rendere ancora più agguerrita la sfida del sabato sera, il ritorno della Serie A con l’incontro Roma–Lecce trasmesso su DAZN, capace di togliere pubblico alle reti generaliste.

Ascolti tv ieri sera sabato 29 marzo, tutti i dati Auditel

La serata di sabato è stata dominata da Amici di Maria De Filippi, che su Canale 5 ha raccolto 3.566.000 spettatori, con uno share del 25.6%, confermandosi leader incontrastato del prime time. Su Rai 1, Ne vedremo delle belle con Carlo Conti ha tenuto testa con 2.161.000 spettatori pari a uno share del 14.6%, un risultato dignitoso considerando la concorrenza. Rai 2 ha offerto la consueta serata crime: F.B.I. ha interessato 863.000 spettatori (4.8%), seguito da F.B.I. International, che ha raccolto 780.000 spettatori (4.7%).

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Italia 1 ha proposto l’amato film d’animazione Madagascar 2 – Via dall’isola, che ha divertito 762.000 spettatori con uno share del 4.4%, mentre Rai 3 ha puntato sul giornalismo d’inchiesta con Indovina chi viene a cena, che ha raggiunto 679.000 spettatori e il 4.2% di share. Su Rete 4, il classico Il ritorno di Don Camillo ha conquistato 1.028.000 spettatori, pari a uno share del 6%. Buon risultato anche per La7, dove In Altre Parole ha ottenuto 982.000 spettatori con un share del 5.7%.

Su Tv8, il documentario Ago ha totalizzato 198.000 spettatori (1.2%), mentre sul Nove Accordi & Disaccordi ha interessato 456.000 spettatori, registrando uno share del 3%.

Maria imbattibile, ma Conti fa sempre il suo

La vittoria di Amici non sorprende: il programma è ormai un marchio di garanzia, e quest’anno sembra aver centrato in pieno la formula giusta. I giudici piacciono, i ragazzi in gara stanno già conquistando una propria fanbase e l’intero impianto dello show è perfettamente rodato. Maria De Filippi, come ogni anno, riesce a stare sempre un passo avanti.

Tuttavia, non si può non riconoscere il valore del lavoro di Carlo Conti, che con Ne vedremo delle belle ha fatto una scelta coraggiosa: rispolverare soubrette e personaggi ormai lontani dai riflettori, puntando tutto sull’originalità e sull’effetto sorpresa. E il pubblico ha risposto positivamente, premiando l’esperimento con ascolti più che dignitosi. L’obiettivo non era vincere la serata, cosa quasi impossibile contro la corazzata Mediaset, ma offrire un’alternativa leggera, curiosa e divertente. Missione compiuta.

Potrebbe interessarti anche