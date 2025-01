Anticipazioni Verissimo del 5 gennaio, Bendetta Rossi tra successo e lacrime: tutti gli ospiti di oggi Tutte le anticipazioni delle Storie di Verissimo: tra gli ospiti anche l'opinionista di Uomini e Donne Gianni Sperti, Eleonora Abbagnato e Asia Argento.

Stasera, domenica 5 gennaio, al via una nuova puntata di Verissimo, il programma di Silvia Toffanin andrà in onda con la formula Le storie di Verissimo con le interviste più elettrizzanti, interessanti ed emozionanti della stagione. Tra gli ospiti il pubblico avrà l’opportunità di rivedere Gerry Scotti, Bendetta Rossi e Asia Argento ma non solo.

Verissimo, le anticipazioni di oggi (domenica 5 gennaio)

Come detto ci sarà Gerry Scotti che si racconterà tra carriera e vita privata, parlando, ad esempio, della sua nipotina che lo sorprese per la festa dei nonni. Il conduttore più amato della televisione infatti spiegò: "Per la festa dei nonni mi ha regalato anche un bigliettino con la sua firma e sulle lettere i, invece, di mettere il puntino ha messo un cuoricino". Silvia Toffanin avrà poi il piacere di riproporre l’intervista alla direttrice del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma Eleonora Abbagnato, anche lei parlerà del suo quotidiano e della sua vita professionale. Spazio poi a un’amicizia che dura negli anni ovvero quella tra Katia Follesa e Valeria Graci che hanno spiegato come mai si separarono come duo comico nel 2012. "Io e Katia – ha detto la Graci – abbiamo sempre avuto una grandissima complicità. Non l’ho mai sostituita in questi anni, ma ho camminato da sola. Per un periodo non ci siamo parlate, però abbiamo sempre avuto il coraggio di mandarci a quel paese e dirci con sincerità le cose che, secondo noi, non andavano". Le ha fatto eco la Follesa che ha detto: "Può succedere che a un certo punto si rompa qualcosa e che le strade si separino. Per due anni non ci siamo parlate, poi ci siamo confrontate e chieste scusa".

Gli altri ospiti di Silvia Toffanin

Da Silvia Toffanin a Verissimo sarà ripresa anche l’intervista fatta ad Asia Argento mentre sua figlia Anna Lou era concorrente di Ballando con le stelle. A proposito di lei e di suo padre Morgan l’attrice ha dichiarato: "Quando era piccola lui non c’era, ha mancato tanti appuntamenti della sua vita purtroppo, non la vedeva mai. E sono cose che non mi riguardano, però io ho dovuto giustificare per decenni questa assenza e non mi va più di fare questo gioco". Una delle ospiti più attese di oggi è la food blogger più famosa d’Italia ovvero Benedetta Rossi che tra le altre cose ha raccontato del mancato arrivo di figli nella sua relazione con Marco Gentili, che l’ha sorpresa con un tenero videomessaggio: "Noi non abbiamo avuto figli, non perché non li volevamo o perché avevamo fatto dei programmi riguardo a questo. Semplicemente, non sono arrivati, quindi, siamo andati avanti con il nostro percorso di vita e guardando a tutte le cose belle che ci accadevano nel frattempo. Non abbiamo grossi rimorsi, sappiamo che probabilmente saremmo stati dei buoni genitori", ha detto Marco con gli occhi velati dalla commozione. Inoltre, la stessa Benedetta verserà qualche lacrima ricordando Nonna Blandina e Zia Giulietta, scomparse nel giro di pochi mesi. Infine sarà riproposta anche l’intervista a Gianni Sperti, storico opinionista di Uomini e Donne.

