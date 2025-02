Un Passo dal Cielo 8, anticipazioni: Manuela e Nathan in crisi, il figlio di Huber coinvolto in un omicidio Oggi giovedì 30 gennaio 2025 va in onda la quarta puntata della fiction Rai con Giusy Buscemi, Enrico Ianniello e Marco Rossetti: tutte le anticipazioni.

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Si rinnova il consueto appuntamento del giovedì con Un passo dal cielo 8. Oggi giovedì 30 gennaio 2025, infatti, va in onda la quarta puntata della fiction Rai con Giusy Buscemi, Enrico Ianniello e Marco Rossetti. Appuntamento, come sempre, in prima serata su Rai 1, a sfidare nuovamente il doppio appuntamento del Grande Fratello di Alfonso Signorini (superato in scioltezza negli ascolti tv la scorsa settimana). Scopriamo tutte le anticipazioni degli episodi in onda stasera.

Un passo dal cielo 8, anticipazioni quarta puntata

In occasione del quarto appuntamento stagionale di Un passo dal cielo 8 andranno in onda due nuovi episodi intitolati "Il Figlio del Cielo", parte 1 e parte 2. Nella puntata di stasera Tobia, il figlio di Huber (Gianmarco Pozzoli), trova un cadavere nei pressi della riva di un torrente. In breve tempo, però, le indagini portano proprio al nome di Tobia, che potrebbe essere coinvolto nell’omicidio di Alessio, il proprietario della mongolfiera destinata ai turisti. Dopo il passionale bacio della festa, intanto, Manuela (Giusy Buscemi) e Nathan (Marco Rossetti), stanno vivendo un momento di crisi a causa di un segreto che sembra allontanarli definitivamente. Carolina e Vincenzo, invece, cercando di mettere i bastoni tra le ruote a Paolino e Lisa, ma nel farlo finiscono quasi per mettere in crisi il proprio rapporto.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il cast e gli ascolti tv

Nel cast di Un passo dal cielo 8, come sempre, ci saranno Giusy Buscemi (Manuela), Enrico Ianniello (Vincenzo), Marco Rossetti (Nathan) e Gianmarco Pozzoli (Huber). Dopo l’ottimo risultato della scorsa settimana (23% di share e più di 4 milioni di spettatori), la fiction di Rai 1 punta nuovamente a dominare la prima serata del giovedì degli ascolti tv, in cui sfiderà ancora il Grande Fratello di Alfonso Signorini, in onda su Canale 5 per il doppio appuntamento settimanale.

Quando e dove vedere Un Passo dal cielo in tv e streaming (giovedì 30 gennaio 2025)

La quarta puntata di Un passo dal cielo 8 va in onda stasera in tv su Rai 1. Appuntamento in prima serata a partire dalle 21:30. Streaming gratuito disponibile, come sempre, sulla piattaforma RaiPlay, tramite app o sul sito ufficiale. Tutti gli episodi della serie sono disponibili nel catalogo anche on demand subito dopo la messa in onda.

Potrebbe interessarti anche