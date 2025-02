Stasera in tv (30 gennaio), Signorini arranca dopo il (doppio) flop e Rai 1 prepara il colpaccio con De Martino e Buscemi Non sai cosa vedere stasera in tv? Ecco le migliori proposte della prima serata di oggi: dal Grande Fratello a Splendida Cornice, passando per Un passo dal cielo 8.

Quali sono i programmi stasera in tv? I palinsesti di prima serata di giovedì 30 gennaio 2025 sono ricchi di proposte per tutti i gusti: film, reality, talk show e serie tv. Ecco le proposte principali tra cui potrete scegliere cosa guardare.

Stasera in tv (30 gennaio), cosa vedere: Signorini contro Geppi Cucciari

La serata del 30 gennaio offre una programmazione davvero interessante per tutti i gusti. Partiamo da Rai 3, dove sarà protagonista il talk Splendida Cornice, un appuntamento imperdibile per chi ama l’approfondimento culturale e il confronto su tematiche di grande attualità, grazie al prezioso contributo della conduttrice Geppi Cucciari. Su Canale 5, invece, va in onda Alfonso Signorini con il reality più seguito d’Italia: il Grande Fratello, pronto a tornare in onda con la seconda puntata settimanale per regalare nuove dinamiche, colpi di scena e confronti tra i concorrenti nella casa più spiata d’Italia. Il Gf, in realtà, non vive un periodo positivo. Nonostante gli sforzi del conduttore e del suo team per ravvivare le dinamiche – con maxi-ripescaggio e nuovi concorrenti – gli ascolti continuano a deludere e il programma è reduce dal deludente 16.9% di share conquistato lunedì sera, mentre giovedì scorso le cose sono andate ancora peggio con uno share del 15.8%. Insomma, per Signorini le cose non vanno bene e l’impressione è che stasera la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente, perché il Gf se la vedrà contro una puntata inedita della serie tv A un passo dal cielo di Rai 1 (QUI le anticipazioni della quarta puntata), che la scorsa settimana ha sbancato la serata strappando il 23% di share. La serie con Giusy Buscemi, inoltre, potrà contare sul ‘traino’ di Affari Tuoi, che anche questa settimana sta confermando gli ascolti stellare riscossi in questo inizio 2025.

Programmi tv stasera: Del Debbio e Formigli

Rai 2 invece punta sull’azione e i casi polizieschi con la serie The Rookie, mentre Rete 4 sceglie la strada del dibattito con il talk Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio, un programma dedicato all’attualità politica e sociale, che come ogni giovedì se la vedrà con il rivale diretto PiazzaPulita su La7. Per chi ama il fantasy, Italia 1 propone una serata magica con Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, il terzo capitolo della saga che continua a incantare grandi e piccoli.

E non dimentichiamoci dei film proposti su altri canali: su iris andrà in onda l’adrenalinico Commando, un cult con Arnold Schwarzenegger, mentre su 20 sarà protagonista il thriller Bus 657, con un’azione serrata e un cast di tutto rispetto. La 5, invece, punta sul romanticismo con il dolce e raffinato Un’ottima annata – A Good Year, perfetto per chi desidera una serata più rilassante e sentimentale.



