Le Ragazze, le anticipazioni: le storie di Elisabetta Viviani, Simonetta Gianfelici e della partigiana centenaria La prima puntata del programma di Francesca Fialdini avrà tra le protagoniste Barbara Piattelli, Simonetta Gianfelici ed Eva Meksi. Ecco le anticipazioni.

Torna una nuova stagione di Le Ragazze, il programma condotto da Francesca Fialdini di Rai Cultura, realizzato da Pesci Combattenti. La nuova edizione parte stasera, martedì 18 febbraio 2025, alle 21:30 su Rai 3. Donne che sono state giovani negli anni ‘40, ‘50, ‘60, ‘70, ‘80 o ‘90 raccontano loro stesse da ragazze, intrecciando le loro storie con quella più ampia di tutti noi. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata dell’edizione 2025.

Anticipazioni Le Ragazze (stasera 18 febbraio): la storia di Sandra Gilardelli, la partigiana centenaria

La prima ospite ad aprire la puntata di Le Ragazze in onda stasera su Rai 3 condotta sarà Sandra Gilardelli, centenaria, che aveva 20 anni nel 1945. Durante il Secondo Conflitto Mondiale la sua Milano viene bombardata e lei con la sua famiglia è costretta a lasciare la città e ad approdare a Pian Nava, sul Lago Maggiore. Suo padre le ha sempre trasmesso valori nobili come quello essenziale della libertà. Allora durante la guerra non ha paura a unirsi ai partigiani per liberare l’Italia dal nazifascismo, facendo qualcosa di utile, combattendo sulle montagne del Verbano.

Barbara Piattelli ed Elisabetta Viviani

Barbara Piattelli è una donna nata a Roma nel 1952, figlia di Bruno Piattelli, un celebre sarto d’alta moda maschile. A 27 anni, il 10 gennaio del 1980 viene rapita sotto gli occhi di sua madre e portata con la forza in Aspromonte. Qui comincia uno di quei sequestri per estorsione più lunghi della storia italiana per quanto riguarda le donne. In questa spazio si parlerà anche di Elisabetta Viviani, nata a Milano nel 1955 che ha una grande passione per il mondo della moda e dello spettacolo. Partecipa a vari Caroselli per poi avere successo con il musical No No Nanette. Il cartone animato giapponese Heidi le porta un maggior riscontro nel pubblico perché presta la voce per la sigla italiana.

Le ragazze degli anni ’80: Simonetta Gianfelici ed Eva Meksi

Degli anni ’80 avremo Simonetta Gianfelici, che nasce nel 1963 a Roma. Ha sfilato per stilisti importanti come Thierry Mugler, Vivienne Westwood, Gianni Versace e ha lavorato anche per fotografi di rilievo come Helmut Newton, Fabrizio Ferri. Parlando di lei sarà introdotta Eva Meksi, nata nel 1967 in Albania in pieno regime. Finalmente nel 1991 il regime è in declino e si presenta per lei la possibilità di approdare in Italia, meta tanto agognata e vista in TV. Con quasi ventimila compatrioti sbarca in Italia l’8 agosto del 1991 a Bari a bordo della Vlora in uno degli sbarchi più grandi avvenuto nel nostro Paese da parte di migranti con una sola nave. Questo approdo rientra nell’ondata migratoria che ebbe luogo in Italia tra il 1990 e il 1991.

Quando e dove vedere Le Ragazze

La prima puntata de Le Ragazze 2025 va in onda stasera in tv su Rai 3, martedì 18 febbraio, alle 21:20. Inoltre la visione di questo programma è possibile anche in streaming attraverso la piattaforma RaiPlay sia on demand che in diretta.

