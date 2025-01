Grande Fratello, le anticipazioni di stasera: eliminazione choc e torna Helena (contro Shaila). Cosa vedremo Oggi lunedì 20 gennaio 2025 riparte il reality show di Alfonso Signorini con la 24ª diretta su Canale 5: 9 concorrenti in nomination e a rischio, cosa succederà

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Si apre una nuova settimana in tv e per il Grande Fratello. Oggi lunedì 20 gennaio 2025, infatti, va in scena una nuova puntata – la 24esima diretta stagionale – del reality show di Alfonso Signorini. In nomination ci sono ben 9 concorrenti e stasera verrà sancita una nuova eliminazione: chi lascerà la casa più spiata d’Italia? il GF si prepara a riaccogliere Helena Prestes? Le voci di ripescaggio si stanno facendo sempre più insistenti e, intanto, la modella brasiliana questa sera rientrerà nella casa. Appuntamento, come sempre, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni e i sondaggi della serata.

Grande Fratello 18, anticipazioni 24esima puntata: torna Helena, cosa succederà

Dopo l’eliminazione choc di Helena Prestes (e le infinite polemiche scaturite), nella puntata di oggi lunedì 20 gennaio 2025 la modella brasiliana farà il suo ritorno al Grande Fratello. L’ex gieffina rientrerà nella casa presumibilmente per un confronto con Shaila Gatta (come accaduto con Lorenzo Spolverato nell’ultima puntata), ma non è da escludere un suo ritorno in pianta stabile nella casa più spiata d’Italia. Dopo l’ipotesi lanciata da 361 Magazine, infatti, i rumor parlano con sempre più insistenza della possibilità di introdurre i ripescaggi al GF e dare una seconda chance ai concorrenti eliminati (notizia che Lorenzo non ha preso bene). Dopo il flop di ascolti dello scorso giovedì (ennesimo esperimento fallito del doppio appuntamento settimanale), infatti, Alfonso Signorini starebbe cercando di riconquistare l’interesse del pubblico, magari proprio attraverso il rientro di Helena. Nella casa, intanto, continuano a tenere banco le tensioni tra i coinquilini e stasera ben 9 di loro saranno a rischio eliminazione.

Nomination e sondaggi: chi si salva e chi viene eliminato

Nella 24esima diretta stagionale del Grande Fratello – condotta, come sempre, da Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli come inviata social – si riaprirà ufficialmente il televoto, che questa volta sarà eliminatorio. Il pubblico sarà infatti chiamato a votare chi salvare e il gieffino meno votato dovrà lasciare definitivamente la casa più spiata d’Italia. In nomination ci sono ben 9 concorrenti: Alfonso D’Apice, Bernardo Cherubini, Emanuele Fiori, Eva Grimaldi, Javier Martinez, Maxime Mbanda, Pamela Petrarolo, Stefania Orlando e Zeudi Di Palma. Stando ai sondaggi, almeno per il momento, Javier è il favorito numero uno (ma attenzione alla "vipera" Stefania Orlando), mentre Emanuele, Eva e Maxime rischierebbero grosso secondo le proiezioni.

Quando e dove vedere il Grande Fratello (lunedì 20 gennaio 2025)

Il Grande Fratello 18 va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle 21:30. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito) e sul sito ufficiale del Grande Fratello, dove è possibile seguire la diretta 24h.

