Grande Fratello, anticipazioni: Helena seconda finalista? Confronti decisivi e televoto, cosa vedremo stasera Oggi lunedì 24 febbraio 2025 va in onda la 34esima diretta stagionale del reality show di Alfonso Signorini su Canale 5: puntata di faccia a faccia, i sondaggi

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

La nuova settimana del Grande Fratello si apre col botto. Oggi lunedì 24 febbraio 2025, infatti, va in scena la 34esima diretta stagionale del reality show di Alfonso Signorini, che sancirà non solo una nuova (decisiva) eliminazione, ma anche il nome del secondo finalista. A poco più di un mese dalla finalissima, chi raggiungerà Lorenzo Spolverato? Stasera sono attesi anche alcuni confronti chiave, all’interno della casa e non solo. Appuntamento, come sempre, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni e i sondaggi della serata.

Grande Fratello 18, anticipazioni 34esima puntata: cosa vedremo

Dopo le eliminazioni di Alfonso D’Apice e Maxime Mbanda della scorsa settimana, questa sera un altro concorrente del Grande Fratello dovrà lasciare la casa più spiata d’Italia. Non sarà solo il televoto, tuttavia, a cambiare le sorti (e gli equilibri) del reality show di Alfonso Signorini. A due settimane dall’elezione di Lorenzo Spolverato a primo finalista del GF, infatti, stasera conosceremo il nome della seconda finalista (che, come anticipato dalla produzione, sarà una donna): Helena Prestes si appresta a raggiungere Lorenzo? La modella brasiliana è la preferita del pubblico e, pertanto, la favorita d’obbligo.

Ampio spazio della puntata di oggi lunedì 24 febbraio 2025 sarà sicuramente dedicato ad alcuni confronti decisivi tra coinquilini e non solo. Helena si è scagliata contro l’ex amica Zeudi, che ha nuovamente messo in dubbio la sincerità dell’amore tra la modella e Javier Martinez. Alfonso Signorini proverà a mediare tra i due; in studio, invece, (ri)accoglierà Yulia Bruschi. La modella di origini cubane è stata recentemente avvistata a cena con l’ex Simone Costa (che ha dichiarato di avere anche dormito insieme a lei) ed è chiamata a smentire il tutto e fare chiarezza con Luca Giglioli.

Nomination e sondaggi: chi rischia e chi si salva

Condotta, come sempre, da Alfonso Signorini – affiancato dalle opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli come inviata social – la 34esima diretta stagionale del Grande Fratello riaprirà il televoto, che ancora una volta sarà eliminatorio. Il pubblico sarà chiamato a votare il proprio gieffino preferito: il meno votato sarà eliminato e dovrà lasciare la casa più spiata d’Italia. In nomination ci sono 5 concorrenti: Chiara Cainelli, Iago García, Luca Giglioli, Mattia Fumagalli e Shaila Gatta. Stando al sondaggio Gf lanciato da Libero Magazine (clicca QUI per votare), al momento, Iago García è il favorito con più della metà (55%) delle preferenze del pubblico, seguito da Mattia Fumagalli (19%) che, un po’ sorpresa, raccoglierebbe più voti di Shaila Gatta (13%). A rischio invece Luca Giglioli (7%) e Chiara Cainelli (5%).

Quando e dove vedere il Grande Fratello (lunedì 24 febbraio 2025)

Il Grande Fratello 18 va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle 21:30. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito) e sul sito ufficiale del Grande Fratello, dove è possibile seguire la diretta 24h.

