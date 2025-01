Domenica In e Da Noi a Ruota Libera: Nek canta e ‘presenta’ Bianca Guaccero, Fialdini con Raz Degan Le anticipazioni e gli ospiti di Domenica In e Da Noi a Ruota Libera, gli show in onda oggi, 5 gennaio 2025, su Rai 1.

Un altro lungo pomeriggio di ospiti, racconti, interviste e intrattenimento, aspetta i telespettatori della domenica di Rai Uno, che potranno godersi ore di storie e spettacolo, grazie ai due salotti del giorno di festa: quello di Domenica In, a partire dalle 14, con la padrona di casa Mara Venier pronta a rallegrare la domenica dei telespettatori ma anche a proporre momenti di approfondimento, e subito dopo, a partire dalle 17,10, quello di Da Noi a Ruota Libera condotto da Francesca Fialdini. Ma chi sono gli ospiti di Domenica In e Da Noi a Ruota Libera di oggi, domenica 5 gennaio 2025? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Domenica In oggi, gli ospiti di domenica 5 gennaio 2025

Ad aprire la domenica pomeriggio di Rai Uno è, come sempre, Domenica In. La padrona di casa, Mara Venier , accoglierà nel suo storico studio, tanti ospiti pronti a raccontarsi. Ci saranno la coppia di attori e doppiatori Francesco Pannofino ed Emanuela Rossi, due tra le voci italiane più note e famigliari al pubblico televisivo e cinematografico. A raccontarsi, tra carriera e vita privata, arriverà anche Edwige Fenech, attrice iconica dell’epoca d’ora della commedia all’italiana.

Si prosegue poi con due protagonisti dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle: Alan Friedman e Simone Di Pasquale, entrambi accompagnati dalle mogli, Gabriella e Maria, così come Rosanna Banfi e Rosanna Lambertucci, che si racconteranno insieme ai rispettivi mariti, Fabio e Mario. E ancora, Mara Venier aprirà le porte del suo studio a Nek, che canterà per il pubblico di Rai 1 "Laura non c’è" e "Se telefonando", due delle sue hit più amate, ma soprattutto presenterà la nuova edizione del programma ‘Dalla strada al palco’, il talent in arrivo sulla prima rete dal prossimo 10 gennaio. Il cantante di Sassuolo, inoltre, parlerà anche di Bianca Guaccero, la sua nuova ‘partner’ in tv che l’affiancherà in questa nuova edizione del programma dopo aver vinto Ballando con le stelle 2024. Poi spazio alla musica con Francesco Merola, e il ricordo del grande Pino Daniele, scomparso 10 anni fa, il 4 gennaio 2015. A raccontare del grande musicista partenopeo sarà Pietro Perone, autore di un libro a lui dedicato. Infine, uno spazio dedicato al beato millenial Carlo Acutis, prossimo alla canonizzazione, con il Vescovo di Assisi Domenico Sorrentino.

Le anticipazioni e gli ospiti di Da Noi a… Ruota Libera

Nella prima puntata dell’anno di Da Noi a Ruota Libera, Francesca Fialdini accoglierà nel suo salotto della domenica la vulcanica Marisa Laurito: attrice, pittrice, direttrice di un importante teatro, l’artista napoletana sta per tornare sugli schermi di Rai Uno con l’attesissima nuova stagione di Mina Settembre. Raz Degan invece, in una storica fiction Rai è pronto a debuttare. Sarà infatti la new entry più attesa nella nuova stagione di A un passo dal cielo, ma prima si racconterà a cuore aperto nell’intervista faccia a faccia con la conduttrice toscana.

Ad aprire questo mese di grandi fiction Rai, tra titoli amatissimi che tornano con nuove vicende, e grandi novità, sarà Leopardi – Il poeta dell’infinito. Alessio Boni, ospite di Da Noi a Ruota Libera racconterà la sua esperienza sul set di questo atteso biopic, che lo vede nei panni del padre del poeta, il conte Monaldo, ma la conversazione si allargherà, come sempre, anche alla vita privata, visto che l’attore bergamasco proprio in questi giorni ha annunciato che diventerà padre per la terza volta, a 58 anni suonati, poiché sua moglie Nina Verdelli è incinta di un maschietto. Anche don Davide Banzato parlerà della sua vita. Il sacerdote scrittore, ormai anche volto noto televisivo, racconterà di più del suo percorso esistenziale, oggetto anche del suo ultimo libro.

