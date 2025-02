Domenica In e Da Noi a ruota libera: da Mara Venier scatta Sanremo 2025, Fialdini con Martina Colombari Le anticipazioni e gli ospiti degli show in onda oggi 9 febbraio su Rai 1. Da Mara Venier sfilano le star storiche del Festival, dalla Fialdini anche Nino D'Angelo.

Nuova domenica, nuova appuntamento con Domenica In e Da noi… A ruota libera, gli show del pomeriggio che tengono compagnia ai telespettatori della prima rete. Anche oggi – 9 febbraio 2025 – le padrone di casa Mara Venier e Francesca Fialdini sono pronte ad aprire le porte del loro studio ospitando nei loro salotti vip amatissimi e a trattare argomenti d’ogni tipo, dalla cronaca allo spettacolo. Tra musica, teatro, cinema, televisione e attualità, sarà una domenica all’insegna dell’intrattenimento con un occhio di riguardo all’imminente Festival di Sanremo, che aprirà i battenti da martedì 11 febbraio. Ecco le anticipazioni, gli ospiti e tutti i dettagli dei due programmi del pomeriggio di Rai 1.

Anticipazioni Domenica In oggi (9 febbraio)

Il Festival 2025 inizia tra due giorni, ma Mara Venier da tempo è già in clima e questo pomeriggio – idealmente – farà partire ufficialmente Sanremo 2025. Così come la scorsa settimana, Domenica In oggi 9 febbraio dedicherà il blocco principale della puntata al racconto della storia della kermesse musicale più importante d’Italia, con ospiti alcuni protagonisti delle passate edizioni. Ci saranno Fausto Leali, Ivana Spagna, Riccardo Fogli, Tiziana Rivale, Memo Remigi, Pierdavide Carone, Antonella Bucci, Francesca Alotta, Marco Armani e Alberto Bertoli; ognuno di loro ha scritto una pagina del Festival e questo pomeriggio si esibiranno con i loro grandi successi. Sempre in tema Sanremo, sarà ospite anche l’opinionista Albera Parietti, mentre Simone Marchetti, direttore di Vanity Fair Europa, si collegherà in diretta per mostrare in anteprima al pubblico di Rai 1 il video "portfolio" con protagonisti i 29 cantanti in gara al Festival. Si parlerà di musica anche nell’intervista a Cristiano De André, figlio del grande Fabrizio De André, che insieme a Mara Venier ripercorrerà gli anni vissuti con suo padre, dall’infanzia fino all’ultima tournée vissuta insieme, nel 1998, pochi mesi prima la morte di ‘Faber’, stroncato l’11 gennaio 1999 – a soli 59 anni – da un tumore ai polmoni. Cristiano concluderà il suo intervento cantando "La canzone di Marinella", uno dei brani più iconici di De Andrè. A seguire, Mara Venier aprirà le porte del suo studio a un altro big della musica italiana, Red Canzian. Il bassista dei Pooh ha appena concluso una tournée in Cina con il musical ‘Casanova’ e sarà a Domenica In per presentare l‘evento ‘Casanova Opera Pop’ in programma a Venezia, in Piazza San Marco, il prossimo 5 luglio.

Da noi… a ruota libera, ospiti e anticipazioni

Dopo Domenica In, come di consueto, il testimone della domenica pomeriggio di Rai 1 passerà nelle mani di Francesca Fialdini e Da noi.. a ruota libera. Martina Colombari sarà ospite della conduttrice per ripercorrere la sua lunga carriera nel mondo dello showbiz, iniziata con la vittoria a Miss Italia nel 1991 e proseguita nei panni di attrice e conduttrice. La Colombari, inoltre, farà anche il punto sugli ultimi eventi capitati nella sua vita privata. Dopo anni travagliati, in cui ha vissuto eccessi legati all’uso di sostanze e alcol, suo figlio Achille Costacurta sembra finalmente aver ritrovato la serenità. Una grande gioia per Martina Colombari e suo marito Billy Costacurta, che gli sono stati sempre vicino anche nei periodi più bui. In studio ci sarà anche Nino D’Angelo, cantautore, attore, produttore discografico e teatrale, icona assoluta della musica e della cultura partenopea. Ospite del programma anche Cesare Bocci, che dal prossimo 13 febbraio sarà protagonista al cinema "Tornando a est", e infine Francesca Fialdini chiuderà la puntata con Maurizio Calorio e Silvia Duca, marito e moglie protagonista di una storia commovente. Lui, in fin di vita dopo un infarto, le chiese di sposarlo temendo il peggio e il matrimonio fu celebrato in ospedale con due medici come testimoni. Maurizio però è sopravvissuto miracolosamente grazie a un trapianto di cuore e ha deciso di sposarle una seconda volta Silvia, per chiudere il cerchio della loro bellissima storia d’amore coronata dall’arrivo di una figlia.

Dove vederli in tv e in streaming

Oggi, domenica 9 febbraio 2025, il pomeriggio di Rai 1 parte alle ore 14:00 circa con la nuova puntata di Domenica In, seguita alle ore 17:00 dall’appuntamento con Da Noi… a Ruota libera. Entrambi i programmi saranno disponibili anche in streamong su RaiPlay, sia in diretta che in modalità on demand.

