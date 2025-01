Domenica In e Da Noi a Ruota Libera: Mara Venier racconta Sanremo con Bobby Solo, Fialdini ospita Gigliola Cinquetti e Cirilli Mara Venier ripercorre la storia di Sanremo con ospiti iconici, mentre Francesca Fialdini accoglie Gigliola Cinquetti e Gabriele Cirilli

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

CONDIVIDI

La domenica pomeriggio di Rai 1 è sinonimo di intrattenimento di qualità, grazie a due programmi che accompagnano gli spettatori attraverso storie, interviste e approfondimenti. Domenica In, condotto dalla carismatica Mara Venier, e Da noi… a ruota libera, guidato da Francesca Fialdini, offrono ogni settimana contenuti ricchi di emozione e riflessione, ospitando personaggi di spicco del panorama italiano. Ecco gli ospiti di questa domenica.

Gli ospiti di Domenica In

La nuova puntata di Domenica In promette di essere un viaggio affascinante attraverso la storia del Festival di Sanremo. Mara Venier ospiterà alcune icone della musica italiana, tra cui Bobby Solo, Maurizio Vandelli, Wilma Goich, I Cugini di Campagna, Pierdavide Carone, Valerio Scanu e Antonella Bucci. Con loro, gli opinionisti Marino Bartoletti e Alba Parietti arricchiranno il dibattito con le loro osservazioni esperte.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel corso della trasmissione, ci sarà spazio per racconti personali e inediti: Patrizia Mirigliani parlerà della sua vita e della storia familiare legata a "Miss Italia", mentre l’attrice Rocio Munoz Morales condividerà riflessioni sulla sua carriera e vita privata. Inoltre, il leggendario Renzo Arbore discuterà del suo nuovo progetto su Rai 2 e della campagna a sostegno della Lega del Filo d’Oro. In chiusura, il giornalista Francesco Giorgino presenterà il suo libro "Giubilei", un’opera che esplora i temi del XXI secolo.

Da noi… a ruota libera

Subito dopo Domenica In, il pubblico di Rai 1 potrà godersi un altro appuntamento imperdibile con Da noi… a ruota libera, in onda dalle 17:20 con Francesca Fialdini. In questa puntata, tra gli ospiti spicca la cantante e attrice Gigliola Cinquetti, ora coach nella trasmissione Ora o mai più. Il comico Gabriele Cirilli porterà il suo umorismo e racconterà del suo nuovo spettacolo teatrale Cirilli & Family.

Inoltre, il salotto di Francesca Fialdini accoglierà Giusy Buscemi, Alice Arcuri, e Alberto Boubakar Malanchino, protagonisti dell’ottava stagione della fiction Un passo dal cielo. La puntata darà spazio anche a Monica Pais, chirurga veterinaria impegnata nel volontariato per animali bisognosi, che condividerà la sua esperienza e le sue iniziative. Come sempre, Da noi… a ruota libera sarà disponibile anche su RaiPlay, offrendo la possibilità di rivedere le puntate e le interviste.

Dove vederli in tv e in streaming

Domenica, 19 gennaio 2025 sintonizzatevi Rai 1 per guardare Domenica In, in programma alle 14:00 circa, seguito da Da Noi… a Ruota Libera, alle 17:00. Entrambi i contenuti saranno disponibili anche su RaiPlay, sia in diretta che on demand. Non perdetevi questi due appuntamenti con interviste e ospiti speciali.

Potrebbe interessarti anche