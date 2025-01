Boss in Incognito, puntata del 20 gennaio: chi è il protagonista Umberto Maccario Umberto Maccario, amministratore delegato di Zoom Torino, sfida sé stesso in incognito in un'avventura che lo porta a lavorare fianco a fianco con i dipendenti

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

CONDIVIDI

Lunedì 20 gennaio, alle 21.20 su Rai 2, si conclude la decima edizione di Boss in incognito, il docu-reality condotto da Max Giusti, con un episodio che avrà come protagonista Umberto Maccario, amministratore delegato del Gruppo Zoom. Maccario, a capo di un’azienda con un fatturato annuo di 17 milioni di euro e 270 dipendenti, è stato scelto per affrontare la sfida del programma, mettendo alla prova la sua capacità di comprendere meglio il lavoro dei suoi dipendenti, camuffato da operaio per una settimana.

Zoom Torino: l’azienda di Umberto Maccario

Zoom Torino, l’azienda di cui Maccario è a capo, è un bioparco innovativo situato a Cumiana, in provincia di Torino. Con 160.000 metri quadrati di spazio, il bioparco ospita oltre 84 specie animali, creando ambienti che riproducono fedelmente habitat naturali di Africa e Asia, senza l’utilizzo di reti o gabbie. L’obiettivo di Zoom è quello di sensibilizzare il pubblico sulla protezione e conservazione delle specie a rischio, offrendo un’esperienza che va oltre la tradizionale visita allo zoo. Sotto la guida di Maccario, l’azienda ha saputo affermarsi come una realtà di successo, con un forte impegno verso l’educazione ambientale e la sostenibilità.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel corso della puntata, Maccario si troverà a lavorare fianco a fianco con i suoi dipendenti, senza che questi sappiano chi sia veramente. L’esperienza, che lo vedrà camuffato e impegnato in vari compiti quotidiani, è un’opportunità per conoscere meglio la sua azienda e i suoi collaboratori. Tra le attività che dovrà affrontare, Maccario si cimenterà nella preparazione di panini presso un punto ristoro, nella gestione di un resort, nella pulizia degli habitat degli animali e nel servizio al bar. Ogni compito, seppur semplice in apparenza, riserverà delle difficoltà, in quanto Maccario dovrà far tutto senza l’ausilio di trattamenti speciali, proprio come uno dei suoi dipendenti.

Boss in incognito, anticipazioni puntata 20 gennaio

Anche il conduttore Max Giusti parteciperà attivamente alla puntata, ma in un ruolo diverso. Nei panni di un operaio di nome Attilio, Giusti avrà il compito di occuparsi della cura degli animali del bioparco. Con l’aiuto di Marco, il keeper, Giusti darà da mangiare ai lemuri, alle giraffe e, tra i compiti più teneri, nutrirà con il biberon una piccola renna di nome Sven. L’interazione tra Giusti, Maccario e i dipendenti offrirà uno spunto interessante per riflettere sulla relazione tra datori di lavoro e lavoratori, spesso lontani nei loro mondi, ma che nella stessa esperienza si troveranno a condividere il medesimo obiettivo: il successo dell’azienda e la protezione degli animali.

Il significato di Boss in incognito

Boss in incognito è un programma che, attraverso l’esperienza di un boss che lavora sotto copertura, mette in evidenza la distanza che esiste tra la vita dei dirigenti e quella dei loro dipendenti. Nel caso di Maccario, il programma gli offre l’opportunità di vedere da vicino le difficoltà e le sfide quotidiane affrontate dai suoi collaboratori, ma anche di scoprire le storie umane che si celano dietro ogni ruolo aziendale.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche