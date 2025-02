'Chi l'ha visto?', svolta sul caso Pierina Paganelli: l'indizio scovato dall'inviato della Sciarelli A fare la scoperta, l'inviato della trasmissione Giuseppe Pizzo: in puntata spazio anche alla morte di Andrea e alla scomparsa di Daniela Ruggi. Ecco le anticipazioni.

Continuano senza sosta le indagini sull’omicidio di Pierina Paganelli, la donna di uccisa a Rimini il 3 ottobre 2023 con 29 coltellate. Mentre si è appena concluso l’incidente probatorio sulle immagini dell’uomo che la sera dell’omicidio veniva inquadrato da una telecamera di sicurezza, emerge un nuovo importante indizio: l’inviato di Chi l’ha visto?, Giuseppe Pizzo, ha scoperto che un capello che si trovava sul volto della signora di Rimini non è stato repertato.

La morte di Perina Paganelli, l’indizio scovato dall’inviato

Di chi era? Di Pierina o dell’assassino? Era importante quel capello? A rispondere a queste e altre domande, sarà proprio Federica Sciarelli che stasera, mercoledì 19 febbraio 2025, cercherà di far luce su questa nuova scoperta nella consueta puntata della trasmissione di Rai 3. Nel corso della diretta, ovviamente, spazio anche ad altri casi e come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Anticipazioni ‘Chi l’ha visto?’ oggi (19 febbraio): si torna sulla morte di Andrea e la scomparsa di Daniela Ruggi

A Chi l’ha visto? questa sera anche il caso di Andrea Prospero, il ragazzo di 19 anni che studiava informatica a Perugia inizialmente scomparso, e poi trovato senza vita all’interno di un bed and breakfast nel centro storico della cittadina. Il giovane aveva mandato un messaggio alla sorella gemella, anche lei studentessa, alle 12.32 del 24 gennaio per fissare un appuntamento per pranzo a mensa. Sembrava essere tutto normale, e invece il 19enne sparisce… e dopo mezz’ora il suo cellulare è spento. Che cos’è successo in quella mezz’ora?

Infine, la scomparsa di Daniela Ruggi: dopo cinque mesi di ricerche, piste e segnalazioni, ancora nessuna traccia della 31enne sparita a Montefiorino dallo scorso 18 settembre. Daniela voleva costruirsi una famiglia: qualcuno potrebbe avere approfittato della sua ingenuità e averle fatto del male? A Chi l’ha visto? questa sera nuove testimonianze inedite proveranno a fare il punto sul caso.

Quando e dove vedere la trasmissione

Chi l’ha visto? va in onda questa sera, mercoledì 19 febbraio 2025, alle 21:20 su Rai 3. Il programma, che viene trasmesso tutte le settimane, è visibile anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay, sia on demand che in diretta.

