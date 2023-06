Annalisa si è sposata: il matrimonio in gran segreto La cantante savonese ha detto il fatidico “sì” e ha sposato Francesco Muglia: per pochi intimi, le nozze si sono svolte ad Assisi con rito religioso

Fonte: Mediaset Infinity

Annalisa si è sposata. Un po’ a sorpresa, la cantante savonese, 37 anni, si è unita in matrimonio con Francesco Muglia, 43 anni, suo compagno dal 2016. La coppia avrebbe dovuto sposarsi il 1° luglio a Tellaro, borgo di Lerici, ma le nozze sono state anticipate a sorpresa con una cerimonia di rito religioso tenutasi ad Assisi, nella Basilica di San Francesco. La regina dei tormentoni estivi ha sposato il vicepresidente dell’area marketing di Costa Crociere in gran segreto, con delle nozze riservate a pochi intimi e lontano dai media. La cerimonia civile dovrebbe comunque tenersi domani in Liguria.

Annalisa si è sposata in gran segreto

Il fatidico "sì" è arrivato intorno alle 18:30, nella Basilica di San Francesco di Assisi, più precisamente non all’interno, bensì in una una cappella del Sacro Convento. Annalisa Scarrone ha sposato in gran segreto Francesco Muglia, il compagno con cui ha una relazione dal 2016, con una cerimonia di rito religioso; la coppia si è poi spostata alla Locanda del Cardinale, dove era stato organizzato il ricevimento, anch’esso riservato a pochi intimi. La cantante savonese e il vicepresidente dell’area marketing di Costa Crociere avrebbero dovuto sposarsi il prossimo 1° luglio a Tellaro, in Liguria, ma hanno deciso di unirsi in matrimonio nella giornata di ieri, giovedì 29 giugno 2023, con delle nozze lontano dalle telecamere e dalla stampa. Non appena diffusasi la notizia dell’evento, nella città umbra non sono mancati ovviamente i più curiosi. La cerimonia civile si dovrebbe tenere comunque domani nel borgo di Lerici, come preannunciato e dove è atteso un ricevimento di ben altre proporzioni.

Annalisa e Francesco Muglia stanno insieme dal 2016: la cantante di "Bellissima" e "Mon Amour" ha conosciuto il vicepresidente dell’area marketing di Costa Crociere proprio a un evento della compagnia di navigazione genovese. La coppia si è sempre mantenuta molto riservata riguardo la propria relazione, come dimostrato una volta di più dalle nozze a sorpresa tenutesi ieri nella cornice gotico-romanica di Assisi.

Lo scorso maggio erano state affisse le pubblicazioni civili al Comune di Savona, e di fatto la seconda cerimonia si terrà nella giornata di domani in Liguria, nella splendida Tellaro, il borgo più orientale del comune di Lerici, in provincia di La Spezia. Stando alle indiscrezioni, dopo la cerimonia (che questa volta sarà ben più ampia; tra gli invitati anche gli amici Fedez e Chiara Ferragni), la coppia si imbarcherà alla Palmaria, nel mar Ligure, per dirigersi verso la baia dell’Eco del mare.

