Andrea Giambruno dopo la "transumanza": il mea culpa (con polemica) Il first gentleman ha definito il fenomeno dell'immigrazione come una "transumanza": nella puntata di ieri si è scusato, senza però sembrare sincero.

Sembrava che dopo gli innumerevoli scivoloni a cui è andato incontro negli scorsi mesi – primo tra tutti quello riguardante gli stupri avvenuti ad agosto – Andrea Giambruno avesse imparato la lezione. Ma così non è stato, e venerdì 29 settembre è stato protagonista dell’ennesima figuraccia durante il suo programma su Rete 4, Diario del giorno. Parlando dell’emergenza migranti che l’Italia sta affrontando in questo periodo, il compagno della premier Giorgia Meloni ha definito questo fenomeno come una "transumanza dall’Africa all’Europa". Al contrario di quanto avvenuto in precedenza, però, questa volta il first gentleman ha deciso di scusarsi in diretta.

Andrea Giambruno, le scuse in diretta

Lo ha fatto nella puntata di Diario del giorno andata in onda ieri, lunedì 2 ottobre. "Durante la puntata di venerdì scorso, dedicata al complesso fenomeno dell’immigrazione illegale, ho utilizzato un termine decisamente inopportuno e inappropriato", ha esordito Andrea Giambruno. "Me ne scuso, ovviamente, io in prima persona, con queste persone, con il pubblico da casa e con l’azienda che mi ospita". Il giornalista ha dunque voluto fare le proprie scuse in diretta, spiegando che si tratta di incidenti che possono capitare: "Durante una diretta lo sapete, o almeno chi fa questo mestiere lo sa, si utilizzano migliaia di parole e può capitare a chiunque umanamente di sbagliare. Io lo faccio, ho fatto mea culpa. Lo ripeto, mi sono scusato per l’errore da me commesso, ma le accuse di razzismo che mi sono state rivolte sono lontane anni luce dalle mie idee, dalla mia storia e ovviamente anche da questa azienda che mi ospita".

Giambruno, ancora critiche per le scuse poco sincere

Pare dunque che Andrea Giambruno abbia decisamente cambiato registro rispetto all’ultimo scivolone che lo aveva visto protagonista. Quando è finito al centro delle polemiche a causa delle affermazioni riguardanti gli stupri di Palermo e Caivano, il first gentleman si era rifiutato di scusarsi e di ammettere i propri errori, sostenendo che le sue parole fossero state strumentalizzate per prendere di mira lui e il Governo intero, visto il suo legame con Giorgia Meloni. Ora, invece, ha voluto intervenire in prima persona per scusarsi della figuraccia. Ma, stando a quanto abbiamo visto a Diario del giorno e alle migliaia di commenti condivisi sui social, le sue non sembrerebbero scuse sincere. Osservando il video in questione, il viso di Giambruno e il suo tono mostravano un malcelato disappunto, oltre al fatto che le parole che il giornalista ha pronunciato sono state evidentemente lette e preparate precedentemente. Il suo stato d’animo è apparso poi quanto mai esplicito al termine del suo discorso, quando si è rivolto con tono polemico ai colleghi giornalisti. "In chiusura un ringraziamento anche a quei colleghi, quelli bravi s’intende, che ogni giorno mi spiegano e mi dicono quello che devo dire o non dire. A quelli che sono così bravi, io dico solo una cosa: vi ringrazio sentitamente, vi sono molto riconoscente, ma davvero molto".

