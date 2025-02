Ana Laura Ribas, cosa fa oggi. La malattia terribile e il nuovo lavoro (prestigioso) dopo l'oblio in tv Tutti i segreti sulla vita privata dell'ex Velina scomparsa dalle scene: ecco che fine ha fatto, e come ha trascorso questi anni lontana dai riflettori.

Ana Laura Ribas è stata una delle protagoniste della televisione italiana tra gli anni ’90 e i primi anni 2000. Dal suo esordio a Ok il prezzo è giusto alla grande popolarità raggiunta con Paperissima e Striscia la Notizia, ha costruito una carriera importante nel mondo dello spettacolo. Tuttavia, dopo anni di successi, ha deciso di cambiare completamente vita. Ma cosa fa oggi l’ex velina, oggi ospite a Verissimo? Ecco la sua storia.

Dal successo televisivo alla malattia: la storia di Ana Laura Ribas

Nata in Brasile, Ana Laura Ribas ha conquistato il pubblico italiano con la sua simpatia e la sua energia. Dopo il successo ottenuto come velina di Striscia la Notizia, ha continuato a lavorare in televisione, prendendo parte a numerosi programmi. Tuttavia, la sua carriera non è stata priva di ostacoli.

Nel 2010, Ana Laura ha scoperto di avere un tumore all’utero. La diagnosi è stata un duro colpo, ma ha affrontato la malattia con grande determinazione. "Perderò l’utero, sarò una donna diversa, a 43 anni dovrò inventarmi una femminilità nuova" raccontava in un’intervista. Ha deciso di rendere pubblica la sua esperienza solo dopo un anno, per evitare che venisse strumentalizzata, ma anche per aiutare altre donne a non sottovalutare l’importanza della prevenzione.

Oltre alla malattia, Ana Laura ha vissuto momenti difficili anche dal punto di vista professionale. Il suo rapporto con Lele Mora, ex agente dei vip, si è concluso in modo burrascoso. "Sono entrata alla LM nel 1999 con tre contratti Tv in tasca e ne sono uscita sette anni dopo con zero" ha dichiarato: "Mi sono sentita messa da parte e poco protetta. Il fatto di essergli amica era più un problema che un vanto. Non ce la facevo più a vedermi scavalcare perennemente dall’ultima arrivata. Ci siamo incrociati una volta sola senza salutarci. Poi quando lo hanno arrestato gli ho mandato un telegramma di solidarietà. Dopo pochi giorni mi ha scritto dal carcere con una lunga affettuosa lettera".

Un altro episodio che ha fatto discutere è stato il presunto flirt con il giornalista Marco Travaglio. Secondo Lele Mora, tra i due ci sarebbe stato un legame certo, ma Ana Laura ha sempre smentito, pur ammettendo una grande simpatia per lui: "Marco è un uomo timido, affascinante, divertente: in sintesi, un gran figo".

Il nuovo lavoro di Ana Laura Ribas: cosa fa oggi

Dopo anni di televisione, Ana Laura Ribas ha deciso di cambiare strada. Ha rifiutato diverse proposte di lavoro da parte di Rai, Mediaset e Sky, spiegando di non sentirsi più a suo agio nel mondo dello spettacolo. "I ruoli erano stati definiti: in dieci fanno i conduttori, tutti gli altri gli opinionisti. Ogni volta che tornavo a casa da un’ospitata ero tra il depresso e il triste. Un giorno, cinque o sei anni fa, ho detto: ‘Basta, ho dato'".

Oggi, Ana Laura ha aperto un’agenzia di comunicazione che collabora con marchi del lusso e brand stranieri. A darle la spinta per questa nuova avventura sono stati il suo compagno Marco Uzzo e un amico comune, proprietario di un’agenzia di comunicazione. "Hai molti contatti, perché non li sfrutti?", le hanno suggerito. Da quel momento, la Ribas ha lasciato la tv per dedicarsi completamente alla sua attività imprenditoriale.

Ana Laura Ribas è dunque riuscita a reinventarsi, abbandonando il mondo dello spettacolo per un settore che le dà più soddisfazioni. Nonostante le difficoltà affrontate, continua a vivere la sua vita con la positività e la grinta che l’hanno sempre contraddistinta.

