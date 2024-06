Amici si 'sdoppia', arriva lo spin-off ma Maria De Filippi non ci sarà: chi la rimpiazza Cosa succede quando si prende il successo di Amici, e lo si trasforma in un varietà in più serate con tanti artisti amati dal pubblico? Forse Silvia Toffanin sta per scoprirlo

Amici è sempre stato un grandissimo successo televisivo, quindi non sorprende che Mediaset voglia prolungarlo quanto più possibile, proponendolo anche nelle stagioni in cui non sarebbe attivo. Abbiamo appena eletto il nuovo vincitore del talent. Neanche il tempo di salutare la programmazione di quest’anno con la consueta pausa estiva 2024, che si parla già di un suo ritorno nei primi mesi autunnali, ma in una veste totalmente inedita rispetto a quello a cui ci ha abituato Maria De Filippi. Non si tratta del format ben noto che vede distinguersi giovani talenti nel tentativo di realizzare il loro sogno. Stando a quanto riporta TvBlog, un’indiscrezione bomba prevede la possibilità di una nuova veste per il talent di Canale 5. Ecco di che si tratta.

Il nuovo varietà targato Amici

Il nuovo e audace progetto televisivo dovrebbe nascere da una costola di Amici, affiancano a volti del programma altri artisti molto amati. L’idea alla base di tutto sarebbe quella di proporre una manciata di prime serate nel prossimo autunno di Canale 5, al momento dovrebbero essere almeno tre. Nel programma in progetto potremmo vedere alcuni dei talenti usciti negli ultimi anni da Amici, affiancati da altri cantanti della musica leggera nazionale. Il tutto in una specie di mix televisivo che accosti i ragazzi usciti da Amici, con gli altri cantanti italiani, proponendo duetti e altre collaborazioni musicali, che vadano ad unire due mondi. Canale 5 avrebbe chiesto a Maria De Filippi di sfornare alcune nuove prime serate, per rinforzare Mediaset dai recenti fallimenti, ad esclusione ovviamente dalle produzioni Fascino (quelle di Maria) che continuano ad andare a gonfie vele. La conduttrice sarebbe quindi sicuramente coinvolta nella fase produttiva, se non altro perché si tratta di un prodotto ‘figlio’ del suo celebre talent, ma non sarebbe invece direttamente coinvolta nella conduzione.

Spin-off Amici, Silvia Toffanin alla conduzione

Sembra infatti che al timone di questo nuovo e ambizioso progetto potremmo vedere un volto molto vicino all’Amministratore Delegato di Mediaset: sua moglie. Il nuovo progetto dell’emittente vedrebbe quindi Silvia Toffanin impegnata nella sua conduzione, spostandosi quindi dal suo consueto ruolo a Verissimo, che potrebbe comunque continuare a svolgere, essendo registrato. Il coinvolgimento di Maria sarebbe stato a dir poco impossibile, considerato quanto sia impegnato in ogni stagione con i suoi vari progetti: da Uomini e Donne a C’è posta per te, passando ovviamente per i talent come Amici e Tu si que vales, fino ai programmi estivi come Temptation Island. Riuscirà questo nuovo progetto a risollevare gli ascolti un po’ deludenti del quinto canale?

