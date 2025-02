Amici 24, polemiche e liti: allieva ‘ripescata’, tensione Celentano-Lettieri, Emanuel Lo prepara un'eliminazione choc Momenti di grande tensione nell'ultimo Daytime di Amici. Tra minacce di eliminazioni, scontri tra esperti e seconde occasioni, tutto è incerto in vista del serale

Il percorso degli allievi di Amici 24 si fa sempre più intenso e pieno di colpi di scena. Nella puntata odierna del daytime, abbiamo assistito a momenti di tensione tra gli insegnanti, classifiche che hanno scosso gli allievi e il destino incerto di una ballerina che rischia di lasciare il talent. Tra scontri accesi, delusioni e speranze, ecco cosa è successo nella scuola più famosa d’Italia.

La riconsegna della maglia a Francesca e lo scontro Celentano-Lettieri

Nel daytime odierno di Amici 24, la ballerina Francesca Bosco è tornata ad esibirsi sulla coreografia di latino-americano assegnatale dalla maestra Alessandra Celentano. In precedenza, Francesca aveva ricevuto un’insufficienza per una performance non all’altezza, dovuta al poco tempo di preparazione. La sua insegnante, Deborah Lettieri, aveva quindi sospeso la sua maglia. Tuttavia, Lettieri ha contestato le modalità della collega, offrendo a Francesca un’ulteriore opportunità con una preparazione più adeguata. Dopo la nuova esibizione, sia Lettieri che Celentano hanno riconosciuto i progressi della ballerina, assegnandole una sufficienza. Nonostante ciò, la Celentano ha ribadito che il compito non è stato superato, sottolineando che la vera sfida era eseguire la coreografia con una preparazione limitata. Questo ha innescato un acceso dibattito tra le due insegnanti, culminato in uno scambio di battute pungenti. "Secondo me sbagli tu", ha sentenziato la Celentano. "Sbaglio sarà per te", ha replicato stizzita la coreografa. Al che, Alessandra ha avuto un’uscita che ha infastidito parecchio la Lettieri: "Ciccia se ti permetti di dirmi che io sbaglio, allora io rispondo". "Ciccia? Intanto, Alessandra, non sono tua sorella". Alla fine, Francesca ha riconquistato la sua maglia e può tornare in casetta.

Amici: le classifiche degli allievi e lo sconforto di Mollenbeck

Durante la puntata, i cantanti sono stati invitati a stilare una classifica interna su chi, tra loro, meriterebbe di accedere al serale. La media delle preferenze ha visto ai primi posti Senza Cri, Jacopo Sol e TrigNO, mentre agli ultimi posti si sono piazzati Deddè e Mollenbeck. Quest’ultimo, visibilmente deluso, ha espresso le sue preoccupazioni: "Ho paura di tornare a fare la vita che facevo prima. Spero semplicemente di avere il tempo, di darmi il tempo e di darmi anche la serenità di godermi la cosa". Il compagno Jacopo Sol ha cercato di rincuorarlo, spronandolo a non arrendersi.

Amici 24: il destino incerto di Giorgia

Per quanto riguarda la categoria danza, l’allieva Giorgia, unica rappresentante del team di Emanuel Lo, è stata messa in sfida a causa della sua limitata versatilità. Nonostante la sua forza nel proprio stile, la mancanza di adattabilità potrebbe costarle la permanenza nella scuola. Il verdetto finale è atteso nella prossima puntata, dove si deciderà se Giorgia potrà proseguire il suo percorso verso il serale o dovrà abbandonare il talent.

La puntata odierna di Amici 24 ha evidenziato le tensioni e le sfide che gli allievi devono affrontare nel loro percorso artistico, mettendo in luce sia i progressi che le difficoltà incontrate lungo la strada.

