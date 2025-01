Amici, Isobel ha ritrovato l'amore con un volto noto di Uomini e Donne. I fan sono convinti: "È proprio lui!" Dopo il tormentato tira e molla col collega di Amici Cricca, sembra che la ballerina abbia davvero voltato pagina, trovando la felicità con il protagonista di un altro format di Maria De Filippi: chi

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

La giovane ballerina australiana Isobel Kinnear, nota al pubblico per la sua partecipazione ad Amici 22, sembra aver ritrovato l’amore dopo la fine della relazione con Cricca. Secondo alcune indiscrezioni, Isobel starebbe frequentando Federico Nicotera, ex tronista di Uomini e Donne. I fan non smettono di speculare e analizzare ogni indizio social alla ricerca di conferme.

Gli indizi social sulla nuova storia di Isobel

Il gossip è esploso quando Isobel ha pubblicato sul suo profilo Instagram un carosello di fotografie. Tra le immagini, una in particolare ha catturato l’attenzione: Isobel cammina mano nella mano con un uomo, il cui volto non è visibile. Tuttavia, i dettagli non sono sfuggiti ai fan. "È Federico Nicotera", hanno commentato in molti, notando che i due hanno iniziato a seguirsi e a scambiarsi like sui social. Un ulteriore segnale di una possibile relazione è arrivato dalla mamma di Federico, che ha iniziato a seguire attivamente Isobel.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nonostante queste coincidenze, nessuno dei due ha ancora confermato ufficialmente la relazione. Gli appassionati di gossip sperano in un annuncio pubblico, ma per ora restano con il fiato sospeso.

Amici: la fine della storia con Cricca

Prima di questa presunta nuova relazione, Isobel era legata a Cricca, cantante conosciuto durante la sua esperienza a Amici 22. La loro storia, durata circa un anno, era stata molto seguita dai fan del talent show. Tuttavia, dopo vari alti e bassi, i due hanno deciso di separarsi definitivamente un anno fa. "Abbiamo preso strade diverse", aveva dichiarato Cricca sui social, spiegando la sua scelta di partire per l’Africa poco dopo la rottura.

La relazione tra Isobel e Cricca aveva fatto sognare milioni di fan, ma si era anche rivelata complessa, con momenti di forte instabilità. Ora, sembra che la ballerina abbia voltato pagina.

Uomini e Donne, chi è Federico Nicotera?

Federico Nicotera, il presunto nuovo amore di Isobel, ha 26 anni ed è originario di Roma. Ingegnere aeronautico di professione, Federico è stato tronista nella stagione 2022/2023 di Uomini e Donne, dove aveva scelto Carola Carpanelli come compagna. Tuttavia, la relazione con Carola si è conclusa pochi mesi dopo, a settembre 2024.

Federico era stato successivamente associato a Veronica Rimondi, anche lei ex tronista, ma entrambi avevano smentito il gossip. Per alcuni fan, la somiglianza tra Isobel e Carola suggerirebbe che Federico abbia ancora un certo tipo di preferenze sentimentali.

Il futuro per Isobel e Federico

Per ora, la relazione tra Isobel e Federico resta una voce di corridoio, ma gli indizi sembrano puntare tutti nella stessa direzione. I fan sperano di vedere presto i due protagonisti insieme in una foto ufficiale o in una dichiarazione pubblica. Nel frattempo, Isobel continua a incantare il pubblico con il suo talento, mentre Federico si divide tra la sua carriera e la vita privata.

Potrebbe interessarti anche