Amici, Christian Stefanelli chiude con Mattia Zenzola e si sfoga: “A tutto c’è un limite” Una lite potrebbe aver messo la parola fine alla grande amicizia tra i due ex allievi del dating show di Maria De Filippi: spunta un indizio su Benedetta Vari

"Amici" ma non troppo. La grande amicizia tra Christian Stefanelli e Mattia Zenzola potrebbe essere arrivata al capolinea: sembra infatti che i due ex allievi di Amici di Maria De Filippi, da sempre molto uniti, siano arrivati alla lite. Pur senza fare nomi, nella giornata di oggi lunedì 3 giugno 2024 Christian ha condiviso su Instagram una storia con un lungo sfogo parlando della fine di un rapporto d’amicizia, lasciando intendere che le cose tra lui e Mattia siano giunte a un punto di rottura. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Christian Stefanelli contro Mattia Zenzola: cos’è successo

Proprio come un fulmine a ciel sereno, la grande amicizia tra Christian Stefanelli e Mattia Zenzola potrebbe essere finita. I due sono sempre stati molto uniti dopo le rispettive esperienze ad Amici: Christian è arrivato alla fase Serale della 21esima edizione del talent show, venendo eliminato alla seconda puntata, mentre Mattia Zenzola ha trionfato ad Amici 22 davanti ad Angelina Mango. Proprio nella scuola di Maria De Filippi i due allievi si sono avvicinati molto, diventando (letteralmente) amici, almeno fino alle notizie di una presunta lite. Oggi lunedì 3 giugno 2024, infatti, come anticipato, Christian Stefanelli ha pubblicato un lungo e duro sfogo tra le storie del suo profilo Instagram, parlando a sorpresa di una rottura.

"Da qualche tempo ormai, il rapporto che ritenevo fraterno ha subito una brusca frenata. Ho sempre voluto essere chiaro e trasparente con tutti, ci ho messo coraggio, carattere e più volte la faccia, per difendere e tutelare colui che ritenevo un fratello". Sono state proprio queste parole a mettere in allarme i fan, dal momento che Christian era solito definire Mattia come un "fratello". Senza fare nomi, infatti, l’ex ballerino si è poi scagliato duramente contro Zenzola: "A tutto esiste un limite, io non sono in grado di far finta per quieto vivere, per me, fare intendere non è possibile. Io sono questo! Difenderei a qualsiasi costo una persona a me cara non pretendo di essere ricambiato ma per me un amico è colui che ti aiuta a risolvere i problemi, che si espone quando più volte chiedi aiuto".

A quanto pare, dunque, tra i due ci sarebbero stati problemi di comunicazione, con Christian che non sarebbe più riuscito a perdonare l’amico per quanto successo, come ammesso: "La delusione è grande. È sicuramente più facile dire ciò che le persone vogliono sentirsi dire, ma io preferisco dire le cose come stanno, come ho sempre fatto, ed essere accettato per come sono".

Mattia Zenzola e Benedetta Vari: rumor sulla relazione

Continuano, intanto, le voci riguardanti il presunto flirt tra Mattia Zenzola e Benedetta Vari. L’amicizia nata ad Amici 22 (quando lei fu la professionista ad aiutare il ballerino fino alla vittoria) potrebbe essersi trasformata in qualcosa di più. A ostacolare un’eventuale relazione tra i due, infatti, c’era l’ex della ragazza ma – come fatto notare da un anonimo sul profilo dell’esperta di gossi Deianira Marzano, la quale ha riportato la segnalazione – Simone Mastelli avrebbe rimosso tutte le foto di coppia con Benedetta dal suo profilo. Un dettaglio (e un indizio) che, ovviamente, fa sognare i fan.

