Amici 24, pagelle: Daniele commuove Deborah Lettieri (8), Celentano "mamma tigre" (7) Esibizioni, ospiti, classifiche, sfide e polemiche: le cose migliori e quelle più discutibili della puntata di domenica 19 gennaio 2025 del talent di Maria De Filippi

Nuova domenica, nuova puntata di Amici 24. I ragazzi della scuola del talent di Maria De Filippi continuano a sfidarsi a suon di brani, coreografie, compiti e performance. Nella puntata di domenica 19 gennaio 2025 si parte subito con una sfida, quella che deve decidere il futuro di Nicolò. A insidiarlo arriva il 21enne Riccardo che perde, contro la bella interpretazione di Somebody To Love dell’allievo della scuola, ma incassa i complimenti di Rudy Zerbi. Sfida vinta anche per Giorgia. Antonia e Chiara sono le vincitrici delle gare di canto e ballo di oggi, a giudicare le sfide sono, per il ballo Rebecca Bianchi, per il canto Alessandro Cattelan, prossimo conduttore del Dopo Festival di Sanremo 2025. A finire in sfida sono invece oggi Deddè e Dandy. La gara canto con la presentazione degli inediti davanti agli operatori delle radio è stata vinta da Antonia, che ha avuto la meglio su Luk3 e Deddè. Tre ballerini invece, Alessio, Alessia e Francesca, si giocano la gara di improvvisazione facendosi ispirare da oggi inviati da casa dai loro cari. A vincere in questo caso è Alessio. A fine puntata, per la gioia dei ragazzi arriva in studio anche Lazza per presentare il nuovo brano.

Scopriamo quali sono state le cose migliori e quelle più discutibili, secondo il nostro giudizio, della puntata di domenica 19 gennaio 2025 di Amici, con le nostre pagelle.

Amici, pagelle domenica 19 gennaio 2025

Le lacrime liberatorie di Daniele, voto: 8. Tutti in piedi ed emozionati, alla fine della coreografia di Daniele sulle note di Let it be, e la prof Deborah Lettieri, che gli ha assegnato il compito gli dice: "Io non mi commuovo facilmente. Ma bravo. Sei stato bravo Daniele". Lui ringrazia la prof, perché gli ha permesso di affrontare le sue sofferenze del periodo in cui è stato bullizzato, attraverso la danza, liberandosi delle sue emozioni, ma anche emozionando tutti gli altri: "Spero di aver mandato un messaggio". Chiude.

Alessandro Cattelan , voto: 8. Dice a Luk3. "Tu rappresenti una minaccia. Sei quello che sarò costretto ad ascoltare con le mie figlie nei prossimi anni". Ironico, ma preciso ed è solo un esempio. Un giudice simpatico, empatico e capace sia di improvvisare qualche battuta per spezzare la tensione, sia di dare preziosi e precisi consigli ai ragazzi.

Antonia emozionata e vincente, voto: 7. "Genie in a bottle al rum", definisce Alessandro Cattelan la sorprendete versione del brano di Christina Aguilera presentata da Antonia, con suggestioni latine. La cantante, di puntata in puntata, acquista più sicurezza, anche se oggi viene pizzicata da Maria De Filippi che coglie una particolare emozione a fine esibizione: "Ma, ti imbarazza lui?", chiede la conduttrice riferendosi a Cattelan e l’ammissione di Antonia arriva subito: "Sì, si". "Ah ecco, perché sei strana, diversa dalle altre volte". Emozione o meno, Antonia anche oggi finisce in cima alla classifica, e vince anche la gara delle radio. La sua stella brilla sempre di più.

La vera "mamma chioccia", con gli artigli di tigre, è Alessandra Celentano, voto 7: Altro che Lorella Cuccarini, la vera mamma chioccia, o meglio mamma-tigre di questa edizione è Alessandra Celentano. Lo avevamo visto anche nelle ultime stagioni, ma quest’anno la prof è agguerrita nel proteggere in ogni modo i suoi alunni, li esalta in continuazione e non accetta le critiche degli altri prof, in particolare di Emanuel Lo con il quale i ruoli sembrano essersi ribaltati, visto che quest’anno Lo sembra molto più esigente. Una dinamica che vediamo benissimo quando si esibisce la bravissima Chiara, la cui performance vale 9 per la sua prof e 5,5 per Emanuel che vorrebbe che uscisse più fuori. E se questo non bastasse, più tardi la vediamo anche in un rvm che parla, e soprattutto ascolta, il "suo" Daniele mentre gli racconta le sue insicurezze dovute anche a un passato da bullizzato. Maria De Filippi dice alla prof: "Abbiamo visto un lato di te che non sapevamo". In realtà, lo stiamo vedendo uscire spesso, e ci piace assai.

Vybes, la stessa cosa, sempre, voto:5. Questo pomeriggioVybes incastra le sue rime, sicuramente d’effetto, sulla base di Tanto pe’ canta’, l’effetto è quello solito. E questo, dopo tre mesi di scuola non è una gran medaglia. Va bene costruirsi una precisa identità, ma ormai, da settembre, di pezzi così Vybes ne ha fatti ascoltare uno alla settimana. Un talent dovrebbe essere l’occasione per esplorare territori diversi e mettersi alla prova per scoprire magari nuove prospettive e nuove ispirazioni, il fatto di sedersi su uno stile che, per carità, è riconoscibile e funziona, tradisce lo spirito di un percorso di questo tipo, visto che la cosa più interessante, anche per il pubblico che la segue è l’evoluzione dei giovani artisti. Ma per vedere un evoluzione ci vuole un po’ di coraggio.

La crisi di Mollenbeck, voto:5. E’ uno degli ultimi entrati, oggi finisce in fondo e Maria De Filippi nota la sua delusione. Quindi deve ripetere il fatto che i ragazzi sono lì a fare una gara e che non devono prendere i giudizi sul personale. Lui ripete che è deluso, poi la conduttrice manda un video che mostra una crisi avuta in settimana dal cantante mentre preparava il numero del domenicale. Il 5 è solo al muso lungo dell’inizio, perché poi, lo vediamo man mano tranquillizzarsi. Insomma, queste delusioni sono passaggi obbligati, oggi è stata la volta sua.

