Amici 24, le anticipazioni: lacrime per un ballerino, dura lite Celentano-Emanuel Lo e il ritorno di un ex allievo Nella quattordicesima puntata di Amici 24 non sono mancate sfide, liti tra professori e momenti di grande emozione: ospiti, classifiche canto e ballo e spoiler

Che domenica sarebbe senza Amici 24? Il talent condotto da Maria De Filippi è tanto amato e apprezzato dal pubblico di Canale 5, che non può fare a meno di seguire le emozionanti sfide degli allievi di questa edizione. Ed eccoci, dunque, con una nuovissima puntata, la quattordicesima, di oggi, 19 gennaio 2025, di cui siamo pronti a fornirvi tutte le anticipazioni. Gli allievi in gara si sono esibiti al centro dello studio per mettere in mostra il loro talento e difendere il proprio banco. Tra i concorrenti con la maglia rossa, quindi a rischio eliminazione, c’erano Vybes, Alessio, Antonia, Chiamamifaro, TrigNO. Cosa sarà successo? Vediamo insieme tutte le anticipazioni, le sfide, agli spoiler e le classifiche: ecco cosa succederà.

Amici 24, la quattordicesima puntata: anticipazioni e ospiti (19 gennaio 2025)

Oggi, domenica 19 gennaio 2025, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Amici 24, condotto da Maria De Filippi. Nuove sfide, nuovi colpi di scena e anche nuove liti (sì, avete capito bene). In gara, per la categoria canto, ci sono: Antonia, Vybes, Luke3, Chiamamifaro, Jacopo Sol, Mollenbeck, Nicolò, Deddè. Per la categoria ballo, invece, ci sono Alessia, Alessio, Francesca, Dandy, Chiara.

Gli ospiti della puntata odierna saranno Alfa, che presenterà il brano Filo rosso, e Javier Rojas, ex allievo del programma (Amici 19). Rebecca Bianchi, invece, è chiamata a giudicare la gara di ballo, e Alessandro Cattelan valuterà la gara di canto. Maura Paparo, sarà giudice della sfida di Giorgia, e Irma di Paola, giudicherà la gara di improvvisazione.

Cosa succederà oggi ad Amici (spoiler)

Secondo le anticipazioni diffuse da SuperGuidaTv, nella puntata di Amici in onda domenica 19 gennaio 2025 su Canale 5, Antonia si aggiudicherà il primo posto nella gara di canto. Luk3 si classificherà al secondo posto, seguito da Chiamamifaro, mentre Deddè chiuderà la classifica. Saranno assenti SenzaCri e TrigNO, ma non è stato spiegato il motivo. Antonia sarà anche la vincitrice della gara di canto per le radio, mentre nella competizione di ballo il primo posto andrà a Chiara, seguita da Daniele al secondo e Alessio al terzo. Dandy, invece, si classificherà ultimo.

Durante la registrazione, ci sarebbe stata una lunga discussione tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, dopo i voti di quest’ultimo dati a Chiara, ma anche tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli per Luk3. Daniele risulterà vincitore del compito affidatogli da Deborah Lettieri. Il ballerino ha emozionato il pubblico con una coreografia su Let it Be e il racconto delle sue ferite interiori, aprendo una riflessione sul bullismo. Ha ricevuto la sufficienza dalla maestra Lettieri e anche da Emanuel Lo. Nessun allievo sarà eliminato: tutti supereranno le sfide assegnate nelle puntate precedenti. Tuttavia, a causa delle loro posizioni in classifica, Dandy e Deddè finiranno in sfida.

Quando e dove vedere Amici 24, in tv e in streaming

Amici 24 andrà in onda domenica, 19 gennaio 2025, su Canale 5 alle ore 14:00. Potrete seguirlo anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, in diretta e on demand.

